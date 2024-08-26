ÇEŞTOB Yeni Yönetim Kurulunu Belirledi

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Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB), 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında yeni yönetim kurulunu belirledi. Tüzük değişikliğiyle artık yöneticilerin de ÇEŞTOB başkanı olma yolu açılırken, 6 yıldır yönetim kurulu başkanlığı yapan Yakup Demir'in görevi seçimle birlikte sona erdi.

Seçimli olağan genel kurul toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Toplantıya 55 üye katıldı. Divan başkanlığına Mehmet Görgün, divan üyeliklerini ise Ozan Atilla ve Hüseyin Çetin seçildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yakup Demir, altı yıl süren başkanlık görevinin sona erdiğini belirterek, 20 yıldır ÇEŞTOB'a katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Demir, altı yıllık faaliyet raporunu sunarken, "Altı yıl önce devraldığımız yönetimi borçsuz devrediyoruz, yeni yönetime başarılar ve iyi yolculuklar dileriz" diyerek yeni yönetime başarı dileklerinde bulundu.

Tüzük değişti, yöneticilere başkan olma yolu açıldı

2024 yılı olağan genel kurulunda önemli bir tüzük değişikliği de gerçekleştirildi. 2012 yılında kabul edilen ve bazı üyeler tarafından "anti-demokratik" bulunduğu ifade edilen, yalnızca işletme sahiplerinin ÇEŞTOB Başkanı seçilebileceğini belirten madde, üyelerin oy çokluğuyla değiştirilerek, yöneticilerin de başkan olabilmesinin yolu açıldı. Ayrıca, üye olma koşulları da değiştirildi. Artık restoranlar, beach club'lar ve turizm belgeli işletmeler de ÇEŞTOB'a üye olabilecek.

Yeni yönetim kurulu eylül ayında başkanını seçecek

Tüzük değişikliğinin ardından, yönetim kurulu seçim metodu oylanarak, seçime çarşaf listeyle girilmesi oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından tek aday olan Mert Gönül, başkan adaylığından çekildiğini açıkladı. Seçime 30 yönetim kurulu adayı katılırken, önceki yönetimde yer alan Gökçe Kesikçiler Buğday, Hakan Aydın ve Halil Yeni bu dönemde aday olmadı, Mustafa Eryaman ise yedek listede yer aldı. Yeni ÇEŞTOB yönetimi, başkanını Eylül ayında yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında seçecek.

Yeni yönetim kurulu üyeleri şu şekilde oluştu: Orhan Belge, Serkan Aslan, Ebru Tuğgan, Deniz Arı, Kadir Alpat, Ozan Atilla, Toker Gürer, Kerem Ünsal, Seda Zabıtçı, Tuncay Karaca, Hamit Çalış, Tayfun Başkurt, Hakan Güvener. - İZMİR