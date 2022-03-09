Çetin : "Kadınlarımız 365 gün başımızın tacıdır" - Son Dakika
Üye Girişi

Çetin : "Kadınlarımız 365 gün başımızın tacıdır"

09.03.2022 11:56
Çetin : "Kadınlarımız 365 gün başımızın tacıdır"

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kursiyer kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sergi açtı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kursiyer kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sergi açtı.

Toros Mahallesi'ndeki Adana Lezzetleri Çarşısı'ndaki etkinlikte Çukurova Belediyesinin meslek kurslarında eğitim alan kursiyerlerin ürünleri sergilendi.

Etkinliğe katılan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kadınlara tek tek karanfil dağıttı.

Tüm belediye projelerinin kadınlar merkezli olduğunu, Çukurova Belediyesi olarak kadın dostu belediye olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu anlatan Başkan Çetin, "Biz belediye olarak 5 Mart'tan itibaren çeşitli etkinlik ve organizasyonlarla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü anıyoruz. Bu anlamlı gün bir kutlama değildir, bu bir anmadır. Kadınlarımız yılda bir gün değil, 365 gün başımızın tacıdır. Sizleri her zaman başımızın tacı yapmayı sürdüreceğiz" dedi. - ADANA

Çetin : Kadınlarımız 365 gün başımızın tacıdır

YORUMLAR
500
Rektör Karabulut: 'Türkiye'miz, kadınlarımız ve çocuklarımız için, ailelerimiz için de dünyanın en güvenli yeri olmalıdır' Rektör Karabulut: 'Türkiye'miz, kadınlarımız ve çocuklarımız için, ailelerimiz için de dünyanın en güvenli yeri olmalıdır' Muhtardan kadınlara ilginç hediye... Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara cep telefonu ekran koruma camı hediye etti Muhtardan kadınlara ilginç hediye... Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara cep telefonu ekran koruma camı hediye etti

Kadınlar Günü, Çukurova, Adana, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çetin : 'Kadınlarımız 365 gün başımızın tacıdır' - Son Dakika


Son Dakika
11:57 Savaşın 14. gününde ABD'den Montrö vurgusu: Türkiye güçlü adımlar attı ve savaş gemilerinin geçişini engelledi!
11:40 Markalar teker teker Rusya'dan çekiliyor! İşte faaliyetlerine ara veren dev markalar
11:39 Kaçak elektrik baskınına gittiler, bacaklarında ısırıklarla geri döndüler!
11:28 Yeni günde yükselişine devam eden dolar 14,64'ten işlem görüyor!
11:27 Korona yalanıyla 1 aylık eşini dolandırdı! Mağdur damat kara kara ne yapacağını düşünüyor
11:22 İstanbullulara bir kötü haber de ulaşımdan! Toplu taşımaya yüzde 65 zam yapılacak
11:12 Chelsea'ye talip olan aşiret lideri Bayrak konuştu: Ayarlamaları yaptık, perşembe günü her şeyi açıklayacağım!
11:05 Tansu Çiller boy göstermeye devam ediyor! Şimdi de koalisyon hükümeti hakkında konuştu
10:59 Meteoroloji'den İstanbullulara önemli uyardı: Kar 20 santimetreyi bulacak, önlemlerinizi buna göre alın!
10:56 Taliban kız çocuklarının eğitim almasını durdurmuştu! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 12:05:21. #1.12#
SON DAKİKA: Çetin : "Kadınlarımız 365 gün başımızın tacıdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement