İstanbul'un en yoğun ulaşım noktalarından Cevizlibağ'da dolmuş şoförlerinin yaklaşık iki yıldır beslediği Rus paçalı tavukları, durağın çevresinden geçenlerin ilgisini çekiyor. Gündüzleri durak çevresinde dolaşan tavukları, işe gitmeden önce uğrayıp izleyenler de var.

Cevizlibağ - Taksim hattında çalışan dolmuş şoförleri, yaklaşık iki yıldır durak çevresinde Rus paçalı tavukları besliyor. Gündüzleri kendilerine ayrılan alanda ve durak çevresinde dolaşan, zaman zaman tramvay yoluna kadar çıkan tavuklar, akşam saatlerinde ise şoförlerin hazırladığı kümese alınıyor.

Dolmuş şoförü Yusuf Özdemir, tavukların özellikle çocukların ilgisini çektiğini belirterek, "Gelen geçen vatandaşlar tavukları izliyorlar, bakıyorlar. Hayatında tavuk görmeyen çocuklar canlı olarak görüyorlar. Biliyorsunuz İstanbul hep beton olduğu için insanlar eski köy yaşantısını hatırlıyor" dedi.

İşe gitmeden önce tavukları izliyorlar

Tavukların kısa süre önce sekiz civciv çıkardığını söyleyen Özdemir, bazı vatandaşların her sabah işe giderken durağa uğradığını anlattı. Özdemir, "Hem kümesleri var, hem alanları var. Akşam da kümese koyuyoruz, gidiyoruz" diye konuştu.