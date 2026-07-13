Çevre Temizliği İçin Bir Araya Geldiler - Son Dakika
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Çevre Temizliği İçin Bir Araya Geldiler

Çevre Temizliği İçin Bir Araya Geldiler
13.07.2026 14:48
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AK Parti Odunpazarı İlçe Gençlik Kolları, Kanlıkavak Parkı'nda çevre temizleme etkinliği düzenledi.

AK Parti Odunpazarı İlçe Gençlik Kolları, çevre bilincini artırmak amacıyla Kanlıkavak Parkı'nda çevre temizleme etkinliği gerçekleştirdi.

AK Parti Odunpazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Tağayer ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, "Sıfır Atık" hedefleri doğrultusunda park alanındaki atıklar toplandı. Gerçekleştirilen bu çalışma ile hem geri dönüşümün önemine dikkat çekildi hem de toplumda çevreye karşı duyarlılığın artırılması hedeflendi.

"Topluma değer katma çabamızısürdüreceğiz"

Düzenledikleri etkinlik kapsamında açıklamada bulunan AK Parti Odunpazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Tağayer, çevreyi koruyan ve sosyal fayda üretecek projelere devam edeceklerini belirtti. Tağayer, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Bugün genç kardeşlerimizle birlikte Kanlıkavak Parkı'nda çevre temizleme etkinliği gerçekleştirdik. Hem çevreyi temizledik hem de vatandaşlarımızla sohbet ettik. Doğayı koruyan ve sosyal fayda üreten projelerimizle hem çevreye hem de topluma değer katma çabamızı sürdüreceğiz. AK Parti Odunpazarı İlçe Gençlik Kolları olarak nasipse her hafta arkadaşlarımızla birlikte bir parkımızı temizlemeyi hedefliyoruz. Temiz çevre, temiz insan diyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Politika, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çevre Temizliği İçin Bir Araya Geldiler - Son Dakika

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