Çevre yolunda velilerin tehlikeli parkı - Son Dakika

Eskişehir'de özel bir okulda yapılan etkinlik için öğrencileri getiren velilerin çevre yolunda oluşturduğu uzun kuyruk trafiği tehlike düşürdü.

Eskişehir'de çevre yolu üzerinde bulunan özel bir okulda düzenlenen etkinliğe katılmak üzere veliler öğrencileri getirdi. Okul içinde araçlarını park edemeyen veliler araçlarını çevre yoluna bırakmak zorunda kaldı. Zaman zaman çift sıranın oluşması ise trafiği tehlikeye düşürdü. Okul önüne gelen trafik ekipleri kazaların oluşmaması için uzun süre soğuk havada çalışma yaptı. Veliler ve öğrenciler ise çevre yolundan geçen araçların yanından inerek okula yürümeleri kazaya davetiye çıkardı. - ESKİŞEHİR