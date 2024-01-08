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ÇEVSAD Başkanı Mustafa Dursun, BİLDEF'in 10. yıl kutlamalarında hayatını kaybetti - Son Dakika
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ÇEVSAD Başkanı Mustafa Dursun, BİLDEF'in 10. yıl kutlamalarında hayatını kaybetti

Bursa İl Dernekler Federasyonu'nun 10. yıl kutlamalarında fenalaşan ÇEVSAD Başkanı Mustafa Dursun, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Dursun'un vefat haberini üzüntüyle duyurdu ve ailesine başsağlığı diledi.

ÇEVSAD Başkanı Mustafa Dursun, BİLDEF\'in 10. yıl kutlamalarında hayatını kaybetti
08.01.2024 - 12:59,
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BİLDEF'in 10. yıl kutlamalarında aniden fenalaşan ÇEVSAD Başkanı Mustafa Dursun hayatını kaybetti.

Bursa İl Dernekler Federasyonu 10. yılı kutlamalarında BİLDEF Kurucu Başkanı Mustafa Dursun, aldığı plaket ve yaptığı konuşma sonrasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen ÇEVSAD Başkanı Dursun, hayatını kaybetti.

AK Parti Bursa Milletvekili ve Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından acı haberi şu şekilde duyurdu;

"Bursa İl Dernekler Federasyonu önceki başkanı Mustafa Dursun ağabeyimizin vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yol arkadaşımız olan oğlu Fatih Dursun ve ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." - BURSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: ÇEVSAD Başkanı Mustafa Dursun, BİLDEF'in 10. yıl kutlamalarında hayatını kaybetti - Son Dakika
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