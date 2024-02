Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem Köyleri Ziyaret Ediyor

Yerel

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Bugün Köydeyiz" buluşmalarıyla kırsaldaki vatandaşları dinlemeyi sürdürüyor.

"Bugün Köydeyiz" buluşmalarıyla vatandaşlarla düzenli olarak bir araya gelen Başkan Erdem, bu kapsamda son olarak Mustafabeyli, Günlüce, Tatarlı, Çataklı ve Burhanlı köylerini ziyaret etti. Vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını dinleyen Erdem, şöyle konuştu:

"Ceyhanımızın her köşesinde dostluk var, ilçemizin her karışında kardeşlik var, birlik ve beraberlik var. Bu dostluğu, kardeşliği, birliği pekiştirmek adına yoğun bir emek harcıyoruz. Belediyeciliğin sadece rutin belediyecilik hizmetlerinden ibaret olmadığını biliyoruz. Vatandaşlarımıza en güzel, örnek hizmetleri sunarken sosyal ve toplumsal sorunlara da eğiliyoruz. Çözebildiğimiz sorunları çözmenin huzurunu yaşarken mahallelerimizde, köylerimizde komşularımızla sohbet etmenin, dertleşmenin kıvancını taşıyoruz. Bir gün değil, her gün komşularımızla el ele kol kola şehrimiz için çalışmaya devam ediyoruz."