Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Lise Öğrencileriyle İftar Yaptı

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Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, sosyal medyadan kendisine ulaşan lise öğrencilerinin isteğini geri çevirmedi. Başkan Erdem, düzenlediği iftar programında Şaban Üçgül ve Kardeşleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri ile bir araya geldi.

Şaban Üçgül ve Kardeşleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ricasını kırmayan Başkan Erdem, iftar sofrasında öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Erdem, "Birlikte geçirdiğimiz bu güzel vakit için tüm komşularımıza teşekkür ederim" dedi.

KADINLARLA BULUŞTU

İftar sonrası da Ceyhanlı kadınlarla buluşan Başkan Hülya Erdem, "Çayımız kadar demli sohbetlerle bir arada güzel bir akşam geçirdik. Biz birlikte güçlüyüz, Ceyhan'ım" diye konuştu.

Ramazan bereketinin tüm sofraları şenlendirmesini, huzur, barış ve dostluğun egemen olmasını dileyen Başkan Hülya Erdem, tüm hemşehrilerine 'Hayırlı Ramazanlar' temennisinde bulundu.