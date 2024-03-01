Ceyhan Belediyesi Çölyak Hastalarına Sosyal Yardım Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ceyhan Belediyesi Çölyak Hastalarına Sosyal Yardım Yapıyor

Ceyhan Belediyesi Çölyak Hastalarına Sosyal Yardım Yapıyor

Ceyhan Belediyesi, Çölyak hastası vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için sosyal yardım sağlıyor. Belediye personeli evlere kadar ürünleri ulaştırarak hastalara destek oluyor.

01.03.2024 09:50  Güncelleme: 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ceyhan Belediyesi, Çölyak hastası vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için onlara sosyal yardım ulaştırıyor.

Ceyhan Belediyesi, buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunan glüten adlı proteine karşı vücudun verdiği alerjik tepki ile ince bağırsak başlangıç bölgesinin anatomik yapısının değişmesine neden olan emilim bozukluğu olarak adlandırılan ve aynı zamanda bir ince bağırsak hastalığı Çölyak'la mücadele kapsamında vatandaşlara sosyal yardım yapıyor.

Ceyhan Belediyesi personelinin evlere kadar ulaştırdığı ürünler, Çölyak hastalarına rahat bir nefes aldırırken, Ceyhan Belediye Başkan Hülya Erdem de hizmete ilişkin şunları söyledi:

"Sorunların üstesinden gelmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Hiçbir olumsuzluğa meydan vermeden Ceyhanlı hemşehrilerimin hemen tüm sorunlarıyla ilgilenme ve olabildiğince çözüm üretme çabasındayız. Çölyak'la mücadele kapsamında belediyemiz imkanlarını sonuna kadar halkımızın hizmetine sunacağız. Birlikte daha güçlüyüz. Komşularımızın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için yanlarında olmaya devam ediyoruz. Ceyhanlılara hizmet bizim için onurdur. Ceyhanlı'ya hizmet benim için bir aşktır, sevgidir."

Kaynak: ANKA

Ceyhan, Yerel yönetim, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ceyhan Belediyesi Çölyak Hastalarına Sosyal Yardım Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 11:00:28. #1.12#
SON DAKİKA: Ceyhan Belediyesi Çölyak Hastalarına Sosyal Yardım Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement