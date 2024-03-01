Ceyhan Belediyesi Çölyak Hastalarına Sosyal Yardım Yapıyor

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Ceyhan Belediyesi, Çölyak hastası vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için onlara sosyal yardım ulaştırıyor.

Ceyhan Belediyesi, buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunan glüten adlı proteine karşı vücudun verdiği alerjik tepki ile ince bağırsak başlangıç bölgesinin anatomik yapısının değişmesine neden olan emilim bozukluğu olarak adlandırılan ve aynı zamanda bir ince bağırsak hastalığı Çölyak'la mücadele kapsamında vatandaşlara sosyal yardım yapıyor.

Ceyhan Belediyesi personelinin evlere kadar ulaştırdığı ürünler, Çölyak hastalarına rahat bir nefes aldırırken, Ceyhan Belediye Başkan Hülya Erdem de hizmete ilişkin şunları söyledi:

"Sorunların üstesinden gelmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Hiçbir olumsuzluğa meydan vermeden Ceyhanlı hemşehrilerimin hemen tüm sorunlarıyla ilgilenme ve olabildiğince çözüm üretme çabasındayız. Çölyak'la mücadele kapsamında belediyemiz imkanlarını sonuna kadar halkımızın hizmetine sunacağız. Birlikte daha güçlüyüz. Komşularımızın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için yanlarında olmaya devam ediyoruz. Ceyhanlılara hizmet bizim için onurdur. Ceyhanlı'ya hizmet benim için bir aşktır, sevgidir."