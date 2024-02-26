Ceyhan Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

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Ölen eşine hayata döndürebilmek için böyle çırpındı

Ceyhan Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalandı. Ceyhan Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 43 bin lira olurken, maaş zam aralığı da memur maaşına endeksledi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ile DİSK Genel-İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Serdal Çapar arasında imzalanan TİS gereği kadrolu işçilerin en düşük maaşı 43 bin TL'ye yükseltildi. Ayrıca, zam aralığı da memur maaşlarına endekslendi.

İmza töreninde konuşan Başkan Erdem, şunları kaydetti:

"Belediye imkanlarını zorlayarak işçilerimizin alın teri kurumadan, işçilerimiz enflasyona ezilmeden rahat bir yaşam sürsün istedik. Bu nedenle en düşük işçi maaşını 43 bin liraya yükselttik. Analarının ak sütü gibi helal olan maaşlarını çocuklarıyla birlikte huzur içerisinde harcamalarını diliyorum. İşçi maaşlarımızı 43 bin TL'ye yükselttik ve zam aralığını da memur maaşına endeksledik. Bundan sonraki süreçte de işçilerimizin yanında ve destekçisi olduğumuzun bilinmesini istiyorum."

Erdem, emekleri için tüm personele ve sendika yöneticilerine teşekkür etti.