Ceyhan Belediyesi Şirket Çalışanlarına Asgari Ücrete Ek Zam Yaptı

Ceyhan Belediyesi, şirket çalışanlarının maaşlarına, asgari ücrete ek 4 bin 520 TL zam yaptı.
Ceyhan Belediyesi, şirket çalışanlarının daha iyi koşullarda yaşayabilmesi için hazırladığı ek protokolü DİSK Genel-İş 2 Nolu Şube Başkanı Serdar Çapar ile imzaladı. Bu kapsamda belediye bünyesinde görev yapan şirket personelinin 2024 yılı asgari ücretlerine ek 4 bin 520 TL iyileştirme yapıldı.
Belediye emekçilerine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, şunları söyledi:
"Ceyhanımızın her köşesinde canla başla çalışan, halkımızın huzuru, güvenliği ve rahatlığı için mücadele eden çalışma arkadaşlarımızı enflasyonun büyük baskısına ezdirmemek, ekonomik zorlukların üstesinden gelebilmelerine olanak sağlamak adına belediyemizin tüm imkanlarını kullanarak maaş iyileştirmeleri ve özlük haklarında yeni düzenlemeler yapıyoruz. İşçimizin, emekçimizin alın teri kurumadan karşılığını vermeye gayret ediyoruz."
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