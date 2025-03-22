Ceyhan'da Emeklilere 5 Bin TL Bayram İkramiyesi

(ADANA) - Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvuran ve kriterleri karşılayan emeklilere 5 bin TL bayram ikramiyesi vereceklerini açıkladı. Aydar, "Ceyhan'da bayram coşkusunu iki katına çıkarıyoruz" dedi.

Başkan Aydar, Ramazan Bayramı öncesi emeklilere müjdeyi verdi. Başkan Aydar, Ceyhan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvuran ve kriterlere uyan emeklilere 5 bin TL bayram ikramiyesi vereceklerini duyurdu.

Başvurup kriterlere uymadığı için ikramiye alamayan emeklilere de destek olunacak. Başkan Aydar, bu gruptaki emeklilerin de 4 bin TL'lik bayram ikramiyesinin üzerine bin TL ekleyerek, onların da bayram ikramiyelerini 5 bin TL'ye tamamlayacak.

Aydar, konuya ilişkin olarak, "Kıymetli Ceyhanlılar Ramazan Bayramı Ceyhan'da çifte yaşanacak, Ceyhan Belediyesi bu bayramda da sizlerle birlikte olacak. Tüm emeklilerimizin Ramazan Bayramı'nda 5 bin TL bayram ikramiyesi almasını sağlayarak, Ceyhan'da bayram coşkusunu iki katına çıkarıyoruz" diye konuştu.

Ceyhan Belediyesi, bayram ikramiyelerini 25 Mart Salı günü hesaplara yatıracak.