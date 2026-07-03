Ceylanpınar\'da Çocuklar İçin Moralle Şenlik

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ceylanpınar Gençlik Merkezi ekibi, hastanede tedavi gören çocuklar için anlamlı bir projeye imza attı.

Şanlıurfa İl Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı önderliğinde "Bir oyuncak, bir şifa" sloganıyla başlatılan proje kapsamında, Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi gören minik hastalar unutulmaz bir gün yaşadı. Gençlik Merkezi gönüllüleri, hastane ortamındaki çocukların moralini yükseltmek ve onlara moral vermek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Renkli etkinlikler moralleri yükseltti

Etkinlik süresince hastane servisi adeta bir şenlik alanına dönüştü. Gençlik merkezi ekipleri tarafından çocuklara yüz boyama aktiviteleri yapılırken, canlı müzik ile hem çocuklar hem de aileleri keyifli anlar yaşadı. Çocukların hastane odalarına neşe getiren müziklere, balon süslemeleri ve çeşitli oyunlar eşlik etti.

Kaymakam Çakal'dan çocuklara ziyaret

Etkinliğe katılım sağlayan Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, çocukları ve ailelerini odalarında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Çocuklarla yakından ilgilenen Kaymakam Çakal, günün anısına minik hastalara çeşitli hediyeler verdi.

Vatandaşlardan tam not aldı

. Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirilen proje, hasta yakınları ve ilçe halkı tarafından büyük bir takdirle karşılandı. Tedavi sürecindeki çocukların yüzlerindeki tebessüme ortak olan vatandaşlar, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin moral ve motivasyon açısından çok değerli olduğunu belirttiler.

Etkinlik, çocuklara hediye edilen oyuncakların dağıtılması ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi. Ceylanpınar Gençlik Merkezi, ilçedeki sosyal farkındalık projelerine hız kesmeden devam edeceğini belirtti. - ŞANLIURFA