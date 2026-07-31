Ceylanpınar'da Güvenlikte Yeni Düzenleme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ceylanpınar'da Güvenlikte Yeni Düzenleme

Ceylanpınar\'da Güvenlikte Yeni Düzenleme
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Valiliği, Ceylanpınar’da jandarma ve emniyet sorumluluk alanlarını yeniden düzenledi.

Ceylanpınar'da vatandaşların güvenlik hizmetlerinden daha etkin yararlanabilmesi amacıyla emniyet ve jandarma sorumluluk alanlarında önemli bir düzenlemeye gidildi.

Şanlıurfa Valiliği'nin 16 Temmuz 2026 tarihli onayı doğrultusunda yapılan yeni düzenleme kapsamında, daha önce jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan bazı alanlar Emniyet Müdürlüğü sorumluluğuna devredildi. Yeni uygulamayla birlikte Özbek Mahallesi, Millet Bahçesi çevresi, Sanayi Bölgesi, Kepez olarak bilinen bölge ve Kızıltepe ışıklarına kadar uzanan güzergah jandarma sorumluluk alanından çıkarılarak Emniyet Müdürlüğü'nün görev ve sorumluluk alanına dahil edildi.

Bu değişiklikle birlikte söz konusu bölgelerde meydana gelebilecek asayiş olayları, trafik hizmetleri, adli ve idari kolluk faaliyetleri ile genel güvenliğe ilişkin tüm kolluk hizmetleri Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Yetkililer, yapılan düzenlemenin güvenlik hizmetlerinin daha planlı, hızlı ve etkin şekilde sunulmasını amaçladığını belirterek, vatandaşların ihtiyaç duydukları durumlarda görevli kolluk birimine başvurmalarının önem taşıdığını ifade etti.

Öte yandan, yeni sorumluluk sınırlarının yürürlüğe girmesiyle birlikte ilgili bölgelerde güvenlik tedbirleri ve hizmet planlamaları da emniyet müdürlüğü tarafından sürdürülecek. Yetkililer, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına yeni sorumluluk alanları hakkında bilgi sahibi olmalarının faydalı olacağını vurguladı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa Valiliği, Jandarma, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ceylanpınar'da Güvenlikte Yeni Düzenleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan’dan Kızıldeniz güvenliği için 50 ülkeli koalisyon girişimi Suudi Arabistan’dan Kızıldeniz güvenliği için 50 ülkeli koalisyon girişimi
Evlerinin yanışını ağlayarak izlediler Evlerinin yanışını ağlayarak izlediler
Kırklareli’nde fabrikadaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı Kırklareli'nde fabrikadaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı
ABD’de şiddetli ishale yol açan “siklosporiyazis“ vakalarının sayısı 45 eyalette 18 bini aştı ABD'de şiddetli ishale yol açan "siklosporiyazis" vakalarının sayısı 45 eyalette 18 bini aştı
Katy Perry’ye konserde “yanlış yön“ sürprizi Katy Perry'ye konserde "yanlış yön" sürprizi
Ankara’da bir kadın yol kenarında ölü bulundu Ankara’da bir kadın yol kenarında ölü bulundu

16:42
İki yangın yeniden büyüdü Arzu Nine köpeği için gözyaşı döktü: Nerede öldüğü belirsiz
İki yangın yeniden büyüdü! Arzu Nine köpeği için gözyaşı döktü: Nerede öldüğü belirsiz
16:07
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
15:43
Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı
Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı
14:55
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu
14:48
Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu
Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu
14:03
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 17:03:56. #7.13#
SON DAKİKA: Ceylanpınar'da Güvenlikte Yeni Düzenleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.