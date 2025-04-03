Ceylanpınar'da Kanalizasyon Çalışmasında Göçük: 4 İşçi Toprak Altında

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte 4 işçi toprak altında kaldı.

Olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Özbek Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki kanalizasyon çalışmaları sırasında toprak kayması sonucunda kanalda çalışan 4 işçi toprak yığını altında kaldı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, 4 işçiden birini toprak altından sağ olarak çıkardı. Yaralı çıkarılan işçi, sağlık ekipleri tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, toprak altında kalan diğer 3 işçinin kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.