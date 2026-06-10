Ceza İnfaz Personeli Günü Anamur\'da Kutlandı

Mersin Anamur T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda "Ceza İnfaz Personeli Günü" düzenlenen renkli etkinlikle kutlandı. Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'ya yapılan kurumsal ziyaretle başlayan program düzenlenen özel söyleşi ve Yörük çadırındaki geleneksel ikramla bitti.

Çalışanların moral, motivasyon, mesleki dayanışma, kurum aidiyeti bilinci ve verimlilik düzeyinin yüksek tutulmasını kurumsal başarının vazgeçilmezi olarak gören Adalet Bakanlığı, personel memnuniyetini artırmak amacıyla 2026 yılı itibariyle 6 Haziran gününü "Ceza İnfaz Personeli Günü" olarak ilan etti. Bu karar doğrultusunda, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Anamur T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda hafta boyunca süren ve geniş bir katılımın sağlandığı kutlama programı gerçekleştirildi.

Etkinlikler çerçevesinde emekli öğretmen şair- yazar Barış Erdoğan'ın konuk olduğu, "Yüzyılların Hafızası: Türk Dilinin Önemi ve İletişimsel Gücü, Etkili İletişimin Sırrı" konulu bir söyleşi programı düzenlendi. Personele hem mesleki hem de kişisel gelişim noktasında önemli katkılar sunan söyleşiye Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Özdoğan, Ceza İnfaz Kurumundan Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Emre Pala, Cumhuriyet Savcısı Fatih Mehmet Gürsoy, adliyede görev yapan çok sayıda ceza infaz kurumu personeli katıldı.

Söyleşi programının ardından, etkinlikler açık havada kurumsal dayanışmayı pekiştiren geleneksel bir şölene dönüştü. Kızılay gönüllülerinin de katkılarıyla kurum bahçesine aslına uygun bir Yörük çadırı kuruldu. Davetlilere ve personele yöresel usullerle hazırlanan sıcak sıkma ve gözlemeler, yayık ayranı ikram edildi. Menünün en dikkat çeken detayı iseceza infaz kurumunda üretilen taze sebzelerden oluşan doğal kahvaltı ikramı oldu.

Programın kapanış konuşmasını yapan Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, bu yıl ilki kutlanan Ceza İnfaz Personeli Günü'nün kurumsal bağları daha da güçlendirdiğini vurguladı.Çatlı," "Gece gündüz demeden, büyük bir adanmışlıkla görev yapan tüm personelimizin bu özel gününü yürekten kutluyorum. Personelimiz arasındaki bu güçlü dayanışmanın ve aile bağının daim olmasını temenni ediyorum" dedi. - MERSİN