Ceza İnfaz Personeli Günü Etkinliği

Kars T Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında mesleğin toplum tarafından yeterince bilinmeyen yönlerini tanıtmak, ceza infaz personelinin üstlendiği kritik görevleri anlatmak ve gençlerde farkındalık oluşturmak amacıyla Kafkas Üniversitesinde geniş katılımlı bir söyleşi programı düzenledi.

Üniversite öğrencileri, akademisyenler ve davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, ceza infaz kurumlarının yalnızca güvenlik ve denetim faaliyetlerinden ibaret olmadığı; aynı zamanda eğitim, rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırma süreçlerinde önemli sorumluluklar üstlendiği vurgulandı.

"Mesleğin görünmeyen yüzü anlatıldı"

Programın konuşmacıları, Kars T Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görev yapan deneyimli İnfaz ve Koruma Memurları Okan Atalay ile Merve Turhan oldu. Katılımcılarla meslek hayatlarından önemli kesitler paylaşan personeller, ceza infaz kurumlarında görev yapmanın gerektirdiği yüksek sorumluluk bilinci, disiplin ve özveriye dikkat çekti.

Konuşmasında İnfaz ve Koruma Memurluğu mesleğinin temelinde adalet, güvenlik ve insan odaklı yaklaşımın bulunduğunu ifade eden Okan Atalay, modern ceza infaz sisteminde personelin yalnızca güvenliği sağlayan görevliler olmadığını belirterek, hükümlü ve tutukluların topluma yeniden kazandırılması sürecinde rehberlik ve eğiticilik görevlerini de yerine getirdiklerini söyledi.

"Kadın personelin rolü büyük takdir topladı"

İnfaz ve Koruma Memuru Merve Turhan ise ceza infaz kurumlarında görev yapan kadın personelin üstlendiği sorumluluklara değindi. Turhan, zorlu çalışma şartları altında sergilenen empati, sabır ve profesyonelliğin rehabilitasyon süreçlerine olumlu katkılar sunduğunu ifade etti.

Kadın personelin kurum içerisindeki etkin rolüne ilişkin yaptığı değerlendirmeler ve mesleki deneyimlerini aktardığı konuşması, salondaki katılımcılar tarafından büyük ilgi ve alkışla karşılandı.

"Öğrenciler merak ettiklerini uzmanlara sordu"

Programın soru-cevap bölümünde Kafkas Üniversitesi öğrencileri, mesleğe ilişkin merak ettikleri konuları doğrudan sahada görev yapan uzmanlara yöneltme fırsatı buldu. Samimi ve içten bir atmosferde gerçekleşen söyleşide, İnfaz ve Koruma Memurluğu mesleğine yönelik toplumda zaman zaman oluşan önyargılar da ele alındı.

Atalay ve Turhan, mesleğin sadece güvenlik boyutuyla değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, ceza infaz personelinin insan hayatına dokunan, fedakarlık ve adanmışlık gerektiren önemli bir kamu görevi yürüttüğünü anlattı.

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Kars T Tipi Ceza İnfaz Kurumu yetkilileri, Ceza İnfaz Personeli Günü'nün taşıdığı anlam ve öneme dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"6 Haziran, bizler için sadece bir takvim yaprağı değil; gecesini gündüzüne katarak, büyük bir özveriyle görev yapan personellerimizin emeğinin ve fedakarlığının tescillendiği anlamlı bir gündür. Kafkas Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz bu söyleşi sayesinde geleceğimiz olan gençlere mesleğimizi en doğru ve en yalın haliyle anlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

"Program hatıra fotoğrafıyla son buldu"

Yoğun katılım ve ilgiyle takip edilen program, ceza infaz kurumlarında yürütülen eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerin tanıtıldığı sunumların ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Etkinlik, ceza infaz personelinin toplumdaki rolünün daha iyi anlaşılmasına katkı sunarken, üniversite öğrencilerine de mesleği yakından tanıma fırsatı sundu. - KARS