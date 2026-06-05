Ceza İnfaz Personeli Günü Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ceza İnfaz Personeli Günü Etkinliği

Ceza İnfaz Personeli Günü Etkinliği
05.06.2026 08:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars T Tipi Ceza İnfaz Kurumu, Kafkas Üniversitesi'nde ceza infaz personelini tanıttı.

Kars T Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında mesleğin toplum tarafından yeterince bilinmeyen yönlerini tanıtmak, ceza infaz personelinin üstlendiği kritik görevleri anlatmak ve gençlerde farkındalık oluşturmak amacıyla Kafkas Üniversitesinde geniş katılımlı bir söyleşi programı düzenledi.

Üniversite öğrencileri, akademisyenler ve davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, ceza infaz kurumlarının yalnızca güvenlik ve denetim faaliyetlerinden ibaret olmadığı; aynı zamanda eğitim, rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırma süreçlerinde önemli sorumluluklar üstlendiği vurgulandı.

"Mesleğin görünmeyen yüzü anlatıldı"

Programın konuşmacıları, Kars T Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görev yapan deneyimli İnfaz ve Koruma Memurları Okan Atalay ile Merve Turhan oldu. Katılımcılarla meslek hayatlarından önemli kesitler paylaşan personeller, ceza infaz kurumlarında görev yapmanın gerektirdiği yüksek sorumluluk bilinci, disiplin ve özveriye dikkat çekti.

Konuşmasında İnfaz ve Koruma Memurluğu mesleğinin temelinde adalet, güvenlik ve insan odaklı yaklaşımın bulunduğunu ifade eden Okan Atalay, modern ceza infaz sisteminde personelin yalnızca güvenliği sağlayan görevliler olmadığını belirterek, hükümlü ve tutukluların topluma yeniden kazandırılması sürecinde rehberlik ve eğiticilik görevlerini de yerine getirdiklerini söyledi.

"Kadın personelin rolü büyük takdir topladı"

İnfaz ve Koruma Memuru Merve Turhan ise ceza infaz kurumlarında görev yapan kadın personelin üstlendiği sorumluluklara değindi. Turhan, zorlu çalışma şartları altında sergilenen empati, sabır ve profesyonelliğin rehabilitasyon süreçlerine olumlu katkılar sunduğunu ifade etti.

Kadın personelin kurum içerisindeki etkin rolüne ilişkin yaptığı değerlendirmeler ve mesleki deneyimlerini aktardığı konuşması, salondaki katılımcılar tarafından büyük ilgi ve alkışla karşılandı.

"Öğrenciler merak ettiklerini uzmanlara sordu"

Programın soru-cevap bölümünde Kafkas Üniversitesi öğrencileri, mesleğe ilişkin merak ettikleri konuları doğrudan sahada görev yapan uzmanlara yöneltme fırsatı buldu. Samimi ve içten bir atmosferde gerçekleşen söyleşide, İnfaz ve Koruma Memurluğu mesleğine yönelik toplumda zaman zaman oluşan önyargılar da ele alındı.

Atalay ve Turhan, mesleğin sadece güvenlik boyutuyla değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, ceza infaz personelinin insan hayatına dokunan, fedakarlık ve adanmışlık gerektiren önemli bir kamu görevi yürüttüğünü anlattı.

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Kars T Tipi Ceza İnfaz Kurumu yetkilileri, Ceza İnfaz Personeli Günü'nün taşıdığı anlam ve öneme dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"6 Haziran, bizler için sadece bir takvim yaprağı değil; gecesini gündüzüne katarak, büyük bir özveriyle görev yapan personellerimizin emeğinin ve fedakarlığının tescillendiği anlamlı bir gündür. Kafkas Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz bu söyleşi sayesinde geleceğimiz olan gençlere mesleğimizi en doğru ve en yalın haliyle anlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

"Program hatıra fotoğrafıyla son buldu"

Yoğun katılım ve ilgiyle takip edilen program, ceza infaz kurumlarında yürütülen eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerin tanıtıldığı sunumların ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Etkinlik, ceza infaz personelinin toplumdaki rolünün daha iyi anlaşılmasına katkı sunarken, üniversite öğrencilerine de mesleği yakından tanıma fırsatı sundu. - KARS

Kaynak: İHA

Kafkas Üniversitesi, Eğitim, Yaşam, Yerel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ceza İnfaz Personeli Günü Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süresiz nafakanın kaldırılmasına Bakan Gürlek’ten ilk yorum Süresiz nafakanın kaldırılmasına Bakan Gürlek'ten ilk yorum
Roma’da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir’e gitti Roma'da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir'e gitti
Haberler.com Sıfır Atık Festivali’nde Haberler.com Sıfır Atık Festivali'nde
Yunanistan ve GKRY’nin silahlanma hamlesine MSB’den karşı atak Yunanistan ve GKRY'nin silahlanma hamlesine MSB'den karşı atak
Özgür Özel’in yol haritasında İYİ Parti formülü de var Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış
Emel Sayın’dan üzen haber Konserlerini bir bir iptal etti Emel Sayın'dan üzen haber! Konserlerini bir bir iptal etti
Mezuniyet töreninde kalça dansı yapan kız öğrencinin diplomasına el konuldu Mezuniyet töreninde kalça dansı yapan kız öğrencinin diplomasına el konuldu

09:48
Hakan Safi çıldırdı 35 milyon euroluk bir bomba daha patlatıyor
Hakan Safi çıldırdı! 35 milyon euroluk bir bomba daha patlatıyor
09:36
Dolarda tarihi rekor 46 lira seviyesi aşıldı
Dolarda tarihi rekor! 46 lira seviyesi aşıldı
09:35
Galatasaray’da 1 ayrılık ve 1 devam kararı Okan Buruk kararını verdi
Galatasaray’da 1 ayrılık ve 1 devam kararı! Okan Buruk kararını verdi
09:27
Al-Ahli’de Merih Demiral’ı açıklayan Hakan Safi’ye şok cevap
Al-Ahli'de Merih Demiral'ı açıklayan Hakan Safi'ye şok cevap
09:07
Icardi için yolun sonu Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Icardi için yolun sonu! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
08:37
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu 104 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 104 şüpheli gözaltına alındı
07:55
Restoranlarda yeni dönem Tek kullanımlık sos paketleri tarihe karışıyor
Restoranlarda yeni dönem! Tek kullanımlık sos paketleri tarihe karışıyor
06:57
Türkiye’nin 24 yıllık bankası satıldı Yeni sahibi tanıdık çıktı
Türkiye'nin 24 yıllık bankası satıldı! Yeni sahibi tanıdık çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 09:58:19. #7.13#
SON DAKİKA: Ceza İnfaz Personeli Günü Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.