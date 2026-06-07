Ceza İnfaz Personeli Günü İlk Kez Kutlandı - Son Dakika
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Ceza İnfaz Personeli Günü İlk Kez Kutlandı

07.06.2026 19:09
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Eskişehir'de ceza infaz personeli için çeşitli etkinlikler düzenlendi, adli erkan kutladı.

Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl 6 Haziran'ın 'Ceza İnfaz Personeli Günü' olarak ilan edilmesinin ardından bu özel gün bu yıl ilk defa resmi etkinliklerle kutlandı.

Eskişehir'de bulunan ceza infaz kurumlarında görevli personel için hafta genelinde konser, piknik ve açık hava sineması gibi çeşitli sosyal aktiviteler gerçekleştirildi. Kutlama programı kapsamında Ceza İnfaz Kurumu müdürleri ve personeli, Vilayet Meydanı'nda bir araya gelerek, Atatürk heykeline çelenk sundu.

Törenin ardından Eskişehir Ceza İnfaz Kurumu müdürleri ve personeli, Eskişehir Adliyesi'ne giderek, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah'ı ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak'ı makamlarında ziyaret etti. Ziyarette tüm infaz personelinin gününü kutlayan Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, ceza infaz personelinin görevlerini kahramanca ve fedakarca yaptıklarını vurgulayarak, "Sizler Türk adalet sisteminin en önemli ve vazgeçilmez sac ayaklarından birinin temsilcilerisiniz. Toplum düzeninin sağlanmasında üstlendiğiniz sorumluluk kritik bir öneme sahip. Tüm ceza infaz personelimizin günlerini kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda infaz personeli tarafından Başsavcı Karakülah'a ve Adalet Komisyonu Başkanı Sazak'a çiçek takdim edildi. Program, adliye binası önünde çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ceza İnfaz Personeli Günü İlk Kez Kutlandı - Son Dakika

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