Ceza İnfaz Personeli Günü Kutlandı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, ceza infaz personelinin adalet sisteminin önemli bir parçası olduğunu belirterek, kamu düzeninin korunması ve hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması sürecinde büyük sorumluluk üstlendiklerini söyledi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında düzenlenen programda konuşan Vali Turan, ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin yalnızca güvenlik hizmeti yürütmediğini, aynı zamanda hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılmasına yönelik önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade etti.

Ceza infaz personelinin adalet mekanizmasının etkin, güvenli ve verimli şekilde işlemesinde kritik bir rol üstlendiğini vurgulayan Turan, "Kamu düzeninin korunması, hükümlülerin rehabilitasyonu ve topluma yeniden kazandırılması süreçlerinde görev yapan ceza infaz personelimiz büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Bu görev, sabır, fedakarlık ve yüksek sorumluluk bilinci gerektirmektedir" dedi.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda insan odaklı ve uyumu esas alan infaz anlayışının önemine değinen Turan, modern infaz sistemlerinde rehabilitasyon çalışmalarının ön plana çıktığını belirterek, ceza infaz kurumlarının sadece cezalandırma değil, bireyleri topluma yeniden hazırlama işlevi de gördüğünü kaydetti.

Vali Turan, adalet hizmetlerinin eksiksiz şekilde yürütülmesinde emeği bulunan başta Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere tüm yönetici ve personele teşekkür ederek, Ceza İnfaz Personeli Günü'nü kutladı ve görevlerinde başarılar diledi.

Program, günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

Programa Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan, adliye mensupları ile ceza infaz kurumlarında görev yapan personel katıldı. - KIRKLARELİ