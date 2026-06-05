Ceza İnfaz Personeli Günü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ceza İnfaz Personeli Günü Kutlandı

05.06.2026 19:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında düzenlenen törenle çalışanlar onurlandırıldı.

Muş'ta "6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü" kapsamında kutlama töreni yapıldı.

Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, bu yıl ilk kez "Ceza İnfaz Personeli Günü" kutladıklarını belirtti. Kocaman bir aile olduklarını söyleyen Kantar, "Kamuoyunda çok fazla bilinmese de zor şartlarda fedakar görev yapan bir meslek kurumu. Burada çalışanlar bayramda görevlerinin başında, resmi tatillerde görevlerinin başında, depremde görevlerinin başında, pandemi de görev başında, gece gündüz demeden mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca görev yapan bir meslek grubu. Yılda sadece bir gün hatırlanmaktan çok daha fazlasını hak ediyor. Ama bu bir başlangıç. 6 Haziran Ceza İnfaz Personelleri Günü'nün teşkilat adına güzel günlere vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ferhat Tuncay, ceza infaz kurumlarının; çeşitli nedenlerle suça sürüklenmiş, suç işlemiş ve kendisine, ailesine ya da topluma zarar vermiş bireylerin yeniden topluma kazandırılması amacıyla faaliyet gösteren kurumlar olduğunu belirtti. Tuncay, bu kurumlarda hükümlü ve tutukluların rehabilite edilerek iyileştirilmesi ve topluma uyum süreçlerinin desteklenmesi için çalışmalar yürütüldüğünü ifade ederek, "Yüksek görev bilinciyle yapılan bu işlemler mesleğimizin doğası gereği toplumumuzdan uzakta, kapalı kapılar arkasında, sessizce gerçekleşmektedir. Buda hak ettiğimiz değeri görmemize engel bir durum oluşturuyor. Ancak bu durumu tersine döndürmek amacıyla toplumda daha görünür olmamız için toplum barışına yaptığımız bu çalışmaların fark edilmesi için adalet bakanlığımız 6 Haziran gününü ceza infaz personelleri günü olarak kutlanılmasına karar vermiş ve ilan etmiştir. Bugün sayesinde yukarıda saydığım bu çalışmaları halkımıza, devlet erkanımıza tanıtma fırsatı bulmuşuzdur. Kıymetli mesai arkadaşlarım fedakarlıklarınız, yüksek görev bilinciniz, yaşadığınız sorunlar, talepleriniz, düşünceleriniz, duygularınız artık daha görünür olacaktır" ifadelerini kullandı.

Muş Denetimli Serbestlik Müdürü Kenan Albayrak da Denetimli serbestlik hizmetleri, yalnızca kanunların uygulanmasından ibaret olmayan, aynı zamanda insanı merkeze alan, toplumsal huzuru ve kamu güvenliğini güçlendiren çok yönlü bir kamu hizmeti olduğunu belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından spor branşlarında başarılı olan, örnek davranış sergileyen, uzun hizmet süresi bulunan ve emekliliğe ayrılacak Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personellerine ve vefat eden personel ailelerine plaket ve başarı belgesi verildi.

Törene, Muş Valisi Avni Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, savcı, hakim ve çok sayıda infaz koruma memuru katıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Politika, Yaşam, Yerel, Muş, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ceza İnfaz Personeli Günü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müşterilerinin güvenini toplayan kuyumcu 50 milyonluk altınla sırra kadem bastı Müşterilerinin güvenini toplayan kuyumcu 50 milyonluk altınla sırra kadem bastı
Kılıçdaroğlu ile Özel arasında ilk temaslar başladı CHP’li üç milletvekili mekik dokudu Kılıçdaroğlu ile Özel arasında ilk temaslar başladı! CHP'li üç milletvekili mekik dokudu
Kılıçdaroğlu cephesinden ‘Gezi tablosu’ iddialarına yanıt: Özgür Özel’in çalışma arkadaşları götürdü Kılıçdaroğlu cephesinden ‘Gezi tablosu’ iddialarına yanıt: Özgür Özel'in çalışma arkadaşları götürdü
Mahmut Uslu: İstersek Mbappe’yi alırız Mahmut Uslu: İstersek Mbappe'yi alırız!
Sivas’ta feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı Sivas'ta feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Eski sevgili pompalı tüfekle saldırdı: 2 yaralı Eski sevgili pompalı tüfekle saldırdı: 2 yaralı

18:49
Emine Erdoğan, Sıfır Atık Forumu’nun açılışında konuştu
Emine Erdoğan, Sıfır Atık Forumu'nun açılışında konuştu
18:08
Kılıçdaroğlu MYK’yı yeniden topladı, grup toplantısı kararı netleşti
Kılıçdaroğlu MYK'yı yeniden topladı, grup toplantısı kararı netleşti
17:19
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’a büyük saygısızlık
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık
17:17
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 19:14:06. #7.12#
SON DAKİKA: Ceza İnfaz Personeli Günü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.