Cezaevinde Hafızlık Başarısı

Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlü, 12 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldu ve düzenlenen icazet merasimiyle belgesini aldı.

Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ceza infaz kurumlarında yürüttüğü ortak proje kapsamında, Kırıkkale'deki Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan 39 yaşındaki M.T. isimli hükümlü, 12 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldu.

Tutuklu ve hükümlülerin cezaevlerinde manevi olarak ıslah edilmesi ve topluma yeniden kazandırılması amacıyla yürütülen projeler başarıyla yürütülüyor. Bu kapsamda hafızlık eğitimine katılan M.T., Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu tarafından yapılan imtihanda başarılı olarak 'Hafızlık Belgesi' almaya hak kazandı.

Hafız M.T. için düzenlenen 'Hafızlık İcazet Merasimi', saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden törende İl Müftüsü Mustafa Topal dua etti. İl Müftüsü tarafından hafız M.T.'ye cübbe ve sarık giydirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, törende yaptığı açıklamada, "Ceza infaz kurumlarında sadece cezaların infazı değil aynı zamanda mahkumlarımızın ıslahı da amaçlanmaktadır. Bu hususta Adalet Bakanlığımız önemli projeler gerçekleştirilmektedir. İşte tam bu minvalde bir hükümlümüzün Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık mertebesine ulaşması bu anlayışın en güzel tezahürüdür. Bu hususta Mahkumlarımızı Başsavcılık ve Cezaevi idaresi olarak her zaman destekleyeceğimizi bildirmek isterim " dedi.

Törene; Keskin Kaymakamı İlhan Kayatürk, din görevlileri ve hafız M.T.'nin ailesi katıldı. - KIRIKKALE