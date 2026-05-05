CHP Giresun saha çalışması başlattı

05.05.2026 01:15  Güncelleme: 02:07
CHP Giresun örgütü, Genel Başkan Özgür Özel’in talimatıyla saha çalışmalarına başlayarak esnaf ve vatandaşların ekonomik sorunlarını dinledi. İl Başkanı Şenyürek, halkla birlikte yoksulluk ve adaletsizliği değiştireceklerini söyledi.

Haber: Barış Tüysüz

(GİRESUN) - CHP Giresun örgütü sahaya inerek esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi. CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, "Biz masa başında siyaset yapanlardan değiliz. Halkın içindeyiz, sokağın sesini dinliyoruz. Giresun'un merkezinden en uzak köyüne kadar yurttaşlarımızla yan yana olacağız. Bu düzenin yarattığı yoksulluğu, adaletsizliği ve umutsuzluğu halkımızla birlikte değiştireceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partililer, Genel Başkan Özgür Özel'in talimatıyla Türkiye genelinde başlattığı saha çalışmalarına Giresun'da başladı. CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, il ve ilçe yöneticileriyle birlikte kent merkezinde vatandaşın talep ve sorunlarını dinledi.

CHP heyetleri, ziyaretlerde yurttaşların ekonomik kriz, hayat pahalılığı, emekli maaşları, üretim maliyetleri, işsizlik, gençlerin gelecek kaygısı ve esnafın artan giderlerine ilişkin sorunlarını dinledi. Esnaf, yüksek kira, vergi, Bağ-Kur primi, elektrik ve girdi maliyetlerinden yakınırken; yurttaşlar da alım gücünün her geçen gün düştüğünü, temel ihtiyaçlara ulaşmakta zorlandıklarını ifade etti.

CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, saha çalışmasının yalnızca bir ziyaret programı olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak 81 ilde başlattığımız saha çalışmaları kapsamında bugün Giresun'un 16 ilçesinde birden sahadayız. Merkezde Milletvekilimiz Elvan Işık Gezmiş, Belediye Başkanımız Fuat Köse, il yöneticilerimiz; diğer ilçelerimizde belediye başkanlarımız ve ilçe örgütlerimizle birlikte esnafımızı, yurttaşlarımızı dinliyoruz. Girdiğimiz her dükkanda, konuştuğumuz her yurttaşta aynı tabloyla karşılaşıyoruz. Esnaf siftah yapmadan kepenk kapatmaktan, emekli ay sonunu getirememekten, gençler geleceksizlikten, üretici maliyetlerin altında ezilmekten şikayet ediyor."

Şenyürek, CHP'nin halkın sorunlarını yerinde dinlemeye devam edeceğini vurgulayarak, "Biz masa başında siyaset yapanlardan değiliz. Halkın içindeyiz, sokağın sesini dinliyoruz. Giresun'un merkezinden en uzak köyüne kadar yurttaşlarımızla yan yana olacağız. Bu düzenin yarattığı yoksulluğu, adaletsizliği ve umutsuzluğu halkımızla birlikte değiştireceğiz" dedi.

"Halk geçinemiyor, esnaf ayakta kalmaya çalışıyor"

CHP'nin Türkiye genelinde yürüttüğü saha çalışmalarının erken seçim ve halk iktidarı hedefinin bir parçası olduğunu belirten Şenyürek, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye'nin her yerinde aynı gerçek var: Halk geçinemiyor, esnaf ayakta kalmaya çalışıyor, emekli insanca yaşamak istiyor, gençler bu ülkede gelecek kurmak istiyor. Biz bu sesi duyuyoruz. CHP olarak çözüm irademizle, örgütlü gücümüzle, halkımızla omuz omuza iktidar yürüyüşümüzü büyütüyoruz. Giresun'da da 16 ilçemizde aynı kararlılıkla sahadayız."

CHP Giresun örgütünün saha çalışmalarının farklı mahalle, köy, pazar yeri, esnaf ve sivil toplum ziyaretleriyle devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

