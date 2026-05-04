CHP 81 İlde Sahada.... CHP Trabzon İl Başkanı Bak: Vatandaşımızın Talebi Erken Seçim

Haber: Esra Nur Pervan

(TRABZON)- CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, "Ülkenin bir an önce erken seçime gitmesi için genel başkanımızın bir çağrısı var ve bunu her gün, her platformda dillendirmeye devam ediyoruz. Çünkü sahada gördüğümüz gerçeklik budur, vatandaşımızın talebi budur, sanayicimizin talebi budur, esnafımızın, emeklimizin, emekçimizin herkesin talebi budur" dedi.

Cumhuriyet Halk Partililer, Genel Başkan Özgür Özel'in talimatıyla Türkiye genelinde başlattığı saha çalışmalarına Trabzon'da başladı.

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak parti binası önünde yaptığı açıklamaya Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz ve çok sayıda partili katıldı.

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik anlamda ve bütün konularda ülkede yaşanan kötü bir yönetim anlayışı var. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 31 Mart'ta yerel seçimlerden sonraki başarımızın ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin o günden bugüne kadar Türkiye'nin birinci partisi olmasından ötürü sahalarda sürekli esnafımızla, vatandaşlarımızla, toplumun tüm kesimleriyle bir araya geliyoruz. Onların sorunlarını dinliyoruz ve ülkemiz gerçekten bir sorunlar yumağı haline gelmiştir."

Ülkenin bir an önce erken seçime gitmesi için genel başkanımızın bir çağrısı var ve bunu her gün, her platformda dillendirmeye devam ediyoruz. Çünkü sahada gördüğümüz gerçeklik budur, vatandaşımızın talebi budur, sanayicimizin talebi budur, esnafımızın, emeklimizin, emekçimizin herkesin talebi budur. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugün şu an itibariyle ülkemizin 81 ilinde 973 ilçesinde eş zamanlı olarak Genel Başkanımız Özgür Özel'in çağrısıyla birlikte sahaya inme, vatandaşla buluşma, parti programımızı anlatma, vatandaşın sorunlarını yerinde dinlemek amacıyla şu andan itibaren basın toplantımızdan sonra ilçelerimizle birlikte eş zamanlı olarak sahaya ineceğiz.