CHP Adıyaman Başkanı'ndan Yönetim Destek Mesajı

22.05.2026 01:40
Mustafa Doğan, CHP'nin hukukuna sahip çıkarak mevcut yönetime destek verdi ve iktidar hedefini vurguladı.

(ADIYAMAN) - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin kararının ardından CHP Adıyaman-Besni İlçe Başkanı Mustafa Doğan da mevcut parti yönetimine destek mesajı verdi.

Doğan, CHP'nin kurumsal geleneği ve hukuki meşruiyetiyle Türkiye'nin birinci partisi olduğunu belirterek, parti tüzüğünü ve iç hukukunu yok sayan girişimlere karşı olduklarını ifade etti.

'SUNİ TARTIŞMALARIN KARŞISINDAYIZ'

Yazılı açıklamasında, CHP'nin demokratik ve kurumsal yapısına zarar verecek tartışmalarla vakit kaybedilmemesi gerektiğini vurgulayan Doğan, partinin önceliğinin halkın iktidar beklentisine yanıt vermek olduğunu kaydetti. Doğan açıklamasında, "Cumhuriyet Halk Partisi, kurumsal geleneği ve hukuki meşruiyetiyle Türkiye'nin birinci partisidir. Tüzüğümüzü ve parti hukukumuzu hiçe sayan, hukuken yok hükmündeki (mutlak butlan) her türlü girişimin ve suni tartışmanın karşısındayız" ifadelerini kullandı.

'İKTİDAR HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

CHP'de değişim iradesiyle başlayan sürecin partiye güç kazandırdığını savunan Doğan, Genel Başkan Özgür Özel'e desteklerini yineledi. Açıklamasında, "Bugün bizlere düşen sorumluluk, kurumsal yapımıza zarar verecek tartışmalarla vakit kaybetmek değil, halkımızın iktidar talebine cevap vermektir" değerlendirmesinde bulunan Doğan, Besni İlçe Örgütü olarak mevcut yönetimin yanında olduklarını ifade etti.

Mustafa Doğan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu doğrultuda; değişim iradesiyle partimizi zirveye taşıyan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in sonuna kadar yanındayız. Besni İlçe Örgütü olarak, Genel Başkanımızın liderliğinde ve çizdiği iktidar rotasında kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

