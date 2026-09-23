CHP Ayvalık İlçe Başkanı Bacan, 'Hiç kimseye kırgın ve küskün değiliz' dedi - Son Dakika
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CHP Ayvalık İlçe Başkanı Bacan, 'Hiç kimseye kırgın ve küskün değiliz' dedi

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CHP Ayvalık İlçe Başkanı Bacan, \'Hiç kimseye kırgın ve küskün değiliz\' dedi
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CHP Ayvalık İlçe Başkanlığına getirilen Gökay Bacan başkanlığındaki yeni yönetim, ilk toplantısında görev dağılımını yaptı; Aleyna Erol ilçe sekreteri, Tolga Yakar ilçe saymanı oldu. Bacan, 'Hiç kimseye kırgın ve küskün değiliz. Biz hiçbir yere gitmedik' dedi.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - CHP Genel Merkezi tarafından Ayvalık İlçe Başkanlığı görevine getirilen Gökay Bacan başkanlığındaki yeni yönetim, ilk toplantısında görev dağılımını yaptı. Bacan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Hiç kimseye kırgın ve küskün değiliz. Biz hiçbir yere gitmedik, başladığımız yerdeyiz. Hiç kimseyi de gittiği için sorgulamıyoruz" dedi.

CHP Ayvalık İlçe Yönetim Kurulu, ilçe başkanlığında ilk toplantısını yaparak üyelerin görev ve sorumluluklarını belirledi. Görev dağılımına göre Aleyna Erol ilçe sekreteri, Tolga Yakar ilçe saymanı, Nurcihan Vural ilçe eğitim sekreteri, Alev Kazaner ilçe bilişim sorumlusu oldu.

İsmet Özer örgüt ve örgütlenme; Berat Kaan Bahadır hukuk ve seçim işleri; Hayrettin Bulut idari ve mali işler ile ekonomi; Filiz Uluer sivil toplum, sendika ve meslek örgütlerinden sorumlu olarak görevlendirildi. Tayfun Gürcan yerel yönetimler, eylem ve etkinlikler; Seyhan Aracı kadın ve gençlik kolları; Ülkay Yanar aile, sağlık ve sosyal işler; Halil Özaydın kırsal ve mahalle muhtarlarından sorumlu oldu.

Hüseyin Merih Onay odalar, esnaf ve iş insanları; Seda Şişko çevre, kültür ve sanat ile insan ve hayvan hakları; Özkan Ardıç basın ve yayın, spor kulüpleri ve etkinlikler; Yavuz Tansel ise halkla ilişkiler, sosyal ve emekli politikalarından sorumlu olarak görev aldı.

BACAN: HİÇ KİMSEYE KIRGIN VE KÜSKÜN DEĞİLİZ

Toplantının ardından açıklama yapan CHP Ayvalık İlçe Başkanı Gökay Bacan, yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, "103 yıllık koca çınarın gölgesi altında ben ve tüm arkadaşlarım bu güzel şehrimizin her köşesine hizmet etmeyi ve her insanımıza ulaşmayı görev edindik" dedi.

Farklı siyasi düşüncelere ve vatandaşların özgür iradesine saygı duyduklarını belirten Bacan, "Hiç kimseye kırgın ve küskün değiliz. Biz hiçbir yere gitmedik, başladığımız yerdeyiz. Hiç kimseyi de gittiği için sorgulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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