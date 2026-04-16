CHP Bafra İlçe Başkanı Dönüm: "Ak Partililerin Yakınları, Bafra'yı Görmeden Belediyede Memur Yapılıyor"

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - CHP Bafra İlçe Başkanı Serkan Dönüm, Bafra Belediyesi ile bağlı şirketlerde işe alımlarda kayırmacılık iddialarının kabul edilemez seviyelere ulaştığını ifade ederek, "Özel Kalem Müdürlüğü'ndeki istisnai kadro, Sayıştay kararlarına göre usule aykırı şekilde kullanılarak AK Parti milletvekillerinin ve yetkililerinin yakınları, Baframızı görmeden müdür kadrosundan memur yapılmaktadır" dedi.

CHP Bafra İlçe Başkanı Dönüm, düzenlediği basın toplantısında, "son dönemde Bafra Belediyesi'ndeki usulsüz işe alımlar ve kayırmacılıkla ilgili gerek basında gerekse toplumda konuşulan ciddi haberler bulunduğunu" söyledi.

"Belediye ve bağlı şirketlerdeki işe alımlarda kayırmacılık iddialarının artık kabul edilemez seviyelere ulaştığını" ifade eden Dönüm, şunları kaydetti:"

"Ayrıca Özel Kalem Müdürlüğü'ndeki istisnai kadro, Sayıştay kararlarına göre usule aykırı şekilde kullanılarak AK Parti milletvekillerinin ve yetkililerinin yakınları, Baframızı görmeden müdür kadrosundan memur yapılmaktadır. Maalesef Bafra Belediyesi'ndeki işe alımlar ve Özel Kalem Müdürlüğü istisnai kadrosuna ilişkin utanç verici haberler Bafra basınını da aşmış, Samsun basınında sürekli yer bulur hale gelmiştir. Üzülerek ifade ediyoruz ki sanırız yakında ulusal basında da bu utançla Baframızın adı duyulacaktır."

Bununla birlikte toplumda konuşulan ve doğruluğuna ilişkin ciddi deliller bulunan daha vahim iddialar da vardır. Korkulan odur ki ilerleyen günlerde bu vahim gerçekler de ortaya çıkacaktır. Basında yer alan ve kamuoyunda cevabı beklenen sorulara ilişkin ise Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve AK Parti yetkilileri tarafından deyim yerindeyse 'çıt' çıkmamaktadır. Biz, AK Partililerin bu sessizliğini bir ikrar, bir kabul olarak görmekteyiz. Bu konuda gerçeklerle söylentileri ayırt etmek için Bafra Belediyesi Meclis Üyelerimiz Turgay Bayrak ve Ömer Ocak defalarca talepte bulunmuşlardır. Ancak maalesef bilgiler meclis üyelerimizden saklanmış, gerçeklerin Bafra halkı tarafından öğrenilmesinin önüne geçilmiştir.

Bugün yapılan meclis toplantısında da CHP'li Belediye Meclis üyelerimiz, belediyede çalışan işçiler ve özel kalem müdürü olarak atanmış kişilerin bilgilerinin verilmesini istemiştir. Ancak Sayın Hamit Kılıç tarafından meclis gündemine alınması gereken bu konu gündeme alınmamıştır. Sayın Hamit Kılıç'ın bu tavrından, haberlerin ve söylentilerin gerçek olduğunu maalesef anlamaktayız. Milletin çocuğu iş için kapı kapı gezerken, kendilerine yakışmayacak şekilde partili yakınlarını işe alanlar toplum ve hukuk önünde er geç hesap vereceklerdir. Ne kadar gizlemeye çalışırlarsa çalışsınlar, biz gerçekleri ortaya koyma çabamıza devam edeceğiz. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve AK Partili Belediye Meclis üyelerini bu tavırlarından dolayı bir kez daha şiddetle kınıyoruz."