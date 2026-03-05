CHP Başkanı Kesici Aletle Yaralandı

(İZMİR) – CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık, İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan tartışmada, kesici aletle yaralandı, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Menderes ilçesinde, dün saat 22.00 sıralarında, Menderes Oto Sanayi bölgesinde kesici aletle kasten yaralama olayı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, olayda, CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık yaralanarak, Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet Emin Işık'ın, daha önceden tanıdığı kişilerle aralarında çıkan tartışma sonucu darp edildiğini ve kesici aletle yaralandığını beyan ettiği öğrenildi. Işık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheliler H.A.B. (34), M.K.(41), S.M.(34) ve Y.M.(41) yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli tahkikatın sürdüğü öğrenildi.