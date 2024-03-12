CHP Bergama Belediye Başkan Adayı Tanju Çelik, Bergama için projelerini açıkladı

HABER: YAĞMUR BERİL VAROL - KAMERA: KERİM UĞUR
CHP Bergama belediye Başkan Adayı Tanju Çelik, "İnsanımıza hizmeti önceleyen bir proje niteliği taşıyan belediyecilik anlayışıyla, şeffaf, dürüst ve güven unsuruyla Bergamalılarla birlikte yöneteceğimiz bir Bergama için söz veriyorum. Bergamalıların kalbini kazandım Bergama'yı kazanacağımı da inanıyorum" dedi.
Seçime sayılı günler kala CHP Bergama belediye Başkan Adayı Tanju Çelik sahadaki çalışmalarını hızlandırdı. Seçimi kazanması halinde hayata geçireceği projeleri Anka Haber Ajansı'na anlatan CHP Bergama belediye Başkan Adayı Tanju Çelik, "Her şeyden önce ben Bergama'yı kazandım. Neyi kazandım çocuklarını gençlerini yaşlılarını, kadınlarını kazandım. Bergamamızın sevgisini kazandım. Bergama Belediyesi'nin yapması gereken ve devam etmekte olan projeleri tamamlayacağız. Bergama'mız için İZBAN'ın önemli olduğunu düşünüyorum. İzmir Büyükşehir Beleyesi ve Devlet Demir Yollarıyla çalışarak Bergama'ya İZBAN'ı getirmenin yollarını bulacağız ve Bergama'ya İZBAN'ı getireceğiz" diye konuştu.
Doktor olan Çelik, Bergama'yı sağlık hizmetleri açısından daha da geliştireceğinin altını çizerek, Atatürk Sağlık Araştırma Merkezi'nin kurulmasının müjdesini verdi. Çelik, belediye başkanı seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri şu şekilde sıraladı:
"Biz her şeyden önce şehrimizin güzelleşmesi için UNESCO dünya mirası Bergama için çeşitli çalışmaları yapmayı hedefliyoruz. Atatürk Caddemiz var en önemli caddelerimizden birisi. Bu caddelerimizin yenilenmesi, Cumhuriyet, İstiklal Caddelerimizin yenilenmesi daha sonra bu yolun Kızılavlu'nun oradan devam ederek hastanenin yanından ana yola bağlanması gibi çalışmaları sürdürmeyi hedefliyoruz. Yaşanabilir bir Bergama yapmayı hedefliyoruz. Lastik tekerlekli tramvayla Bergama'yı tanıştırmayı hedefliyoruz. Arkeoloji müzesine ben yatırım yapılması gerektiği kanısındayım. Bergama'mız için kartlarımız olacak. Anne kart, emekli kart, öğrenci kartları olacak. Bu kartları hem ulaşımda kullanabilecekler hem de ekonomik açıdan dar gelirli ailelere bu kartlar üzerinden destek sağlanacak. BERKİM Projesiyle kariyer merkezi kurulacak. Burada gençlerimizin iş bulabilmesi için bölgemizde kurulacak serbest bölge, Bergama organize sanayi bölgesi gibi alanlarda iş bulabilmeleri için öz geçmişlerini alıp sistemine dahil edeceğiz. İsteyen kişiye özel olarak yani kişi ne nitelikli iş arıyorsa ona yönelik kurslar açmayı hedefleyeceğiz. Bir nevi iş garantili kurslar olmuş olacak. Bu kursları tamamlayanlar işlerine yerleşmiş olacak. Böylelikle kimse torpile ihtiyaç duymadan iş sahibi olmuş olacak."
Büyükşehir yasasıyla birlikte belde belediyelerinin kapatılarak ilçe belediyelerine bağlanmasıyla yaşanan sorunlarına dikkat çeken Çelik, "5 beldemiz var Kozak'ı da dahil edersek ben 6 belde olarak görüyorum Bergamamızı. Ben burada ki hizmetleri arttıracağım. Beldelerimizde şehir merkezli gibi yaşanabilir, kültürel sosyal faaliyetlerin olduğu, yürüyüş yolarının olduğu alanlara dönüştürülecektir. Kapalı pazaryeri yapmayı hedefleyeceğiz. Düğün salonları, beldelerimiz de eksik olan yerlerde düğün salonları yapmayı hedefleyeceğiz. Sosyal projeleri geliştirip özellikle öğrencilerimiz için burs desteği sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Yerel › CHP Bergama Belediye Başkan Adayı Tanju Çelik, Bergama için projelerini açıkladı - Son Dakika
Samsun Kadın Dayanışması tarafından "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" dolayısıyla yapılan basın açıklamasında, yerel yönetimlerden beklenen hizmetler dile getirilerek, "Kadınların yerel yönetimlere eşit katılımı temel bir haktır. Kadınlar ayrıma uğramaksızın kamusal alanda özgürce yer alır, yerel yönetimlere katılması için teşvik edilir. Yerel yönetimler, kadınların adil ve eşit olarak, sosyal, kültürel, kamusal yaşama ve üretime katılması için her türden tedbir ve teşviki, kadınların geniş katılımıyla planlar ve uygular." denildi.
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