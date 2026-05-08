CHP Heyetinden Bilecik'te "İktidara Geliyoruz" Sözü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Heyetinden Bilecik'te "İktidara Geliyoruz" Sözü

08.05.2026 19:51  Güncelleme: 20:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ve Parti Meclisi Üyesi Baran Seyhan, Bilecik'te esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Derici, Türkiye'nin en temel sorunlarının ekonomi ve adalet olduğunu vurgularken, Seyhan da partinin iktidar hedefleri ve yeni dönem çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ile CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Seyhan, Bilecik'te esnaf ve yurttaşlarla buluştu. Öndeş yaptığı açıklamada Türkiye'de en temel sorunlardan birinin ekonomi olduğunu kaydetti. Seyhan ise, hem parti programlarını anlattıklarını ve iktidara yürüdüklerini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatları doğrultusunda saha çalışmalarını sürdüren CHP heyeti, Bilecik'te bir dizi temas gerçekleştirdi. CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ile CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Seyhan, vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek ve partinin yeni dönem çalışmalarını anlatmak amacıyla sahada olduklarını belirtti.

Program kapsamında ilk olarak CHP Bilecik İl Başkanlığı'nı ziyaret eden heyet, ardından Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile bir araya geldi.

DERİCİ: TÜRKİYE'NİN EN TEMEL SORUNLARINDAN BİRİ EKONOMİ DİĞERİ ADALET

Bilecik Belediyesi Vadi Park Sosyal Tesisleri'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle gerçekleştirilen buluşmada Derici, Türkiye'nin temel sorunlarının ekonomi ve adalet olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Ülkemizin sıkıntıları ortada, ülkemizin ihtiyaçları ortada. Cumhuriyet Halk Partisi olarak aslında çokta demokratik olmayan bir düzlemde demokrasi ve adalet peşinde çalışıyoruz. Bu çerçevede vatandaşlarımıza ulaşmak istiyoruz. En temel sorunlarımızdan biri ekonomi. En temel sorunlarımızdan biri adalet. Hukuk ve adalet yerine geldiğinde ekonomide ki adalette vergide ki adalette, bütün vatandaşların, gençlerin kadınların, esnafın, çiftçinin, işçinin ihtiyacı olan adil bir ekonomik sistemde mutlaka yerine gelecek buna inanıyoruz. Bunun için parti programımız hazır. Hükümet programımız hazırlanmakta. Burada önemli olan sizleri dinlemek, sizlerin ihtiyaçlarına cevap vermek. İnanıyorum ki, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti olarak hep birlikte güzel ve aydınlık günlere birlikte ulaşacağız."

SEYHAN: HÜKÜMET PROGRAMI ÇALIŞIYORUZ ÇÜNKÜ İKTİDARA GELİYORUZ

CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Seyhan ise, partinin yeni dönem hazırlıklarına dikkat çekerek şu açıklamada bulundu:

"Cumhuriyet Halk Partisi, geçtiğimiz eylül ayında duyurulduğu üzere yeni bir parti programı ile vatandaşımızın, seçmenimizin karşısında. Bu parti programına binaen yeni bir hükümet programı çalışıyoruz. Çünkü biz iktidara geliyoruz. İktidara gelirken bütün koşulları ile kendimizi hazırlamak adına genel başkanımızın tabiri ile, 'Vites yükselterek' sahada yine sizinle beraberiz. Bugün ve yarın yapacağımız çalışmalarda bir yandan kulak vereceğiz, bir yandan da parti programımızın temel ilkelerini paylaşacağız."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Heyetinden Bilecik'te 'İktidara Geliyoruz' Sözü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de bir kişide hantavirüs tespit edildi İsrail'de bir kişide hantavirüs tespit edildi
Erzurumspor FK, şampiyonluğu İstanbul Boğazı’nda kutladı Başkandan yeni stat müjdesi Erzurumspor FK, şampiyonluğu İstanbul Boğazı'nda kutladı! Başkandan yeni stat müjdesi
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, “Sondan ikinci başbakanımız“ diyerek Davutoğlu’na yanıt verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, "Sondan ikinci başbakanımız" diyerek Davutoğlu'na yanıt verdi
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren’den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla... Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren'den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla...

20:22
Ali Mahir Başarır’dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
19:43
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
18:38
Beşiktaş İskelesi’nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
Beşiktaş İskelesi'nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
18:15
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
17:41
Cenazede tepki çeken olay: “Hakkımı helal etmiyorum“ diye bağırdı
Cenazede tepki çeken olay: "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı
17:20
ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 20:55:47. #.0.4#
SON DAKİKA: CHP Heyetinden Bilecik'te "İktidara Geliyoruz" Sözü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.