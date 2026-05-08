CHP Heyetinden Bilecik'te "İktidara Geliyoruz" Sözü

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ile CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Seyhan, Bilecik'te esnaf ve yurttaşlarla buluştu. Öndeş yaptığı açıklamada Türkiye'de en temel sorunlardan birinin ekonomi olduğunu kaydetti. Seyhan ise, hem parti programlarını anlattıklarını ve iktidara yürüdüklerini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatları doğrultusunda saha çalışmalarını sürdüren CHP heyeti, Bilecik'te bir dizi temas gerçekleştirdi. CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ile CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Seyhan, vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek ve partinin yeni dönem çalışmalarını anlatmak amacıyla sahada olduklarını belirtti.

Program kapsamında ilk olarak CHP Bilecik İl Başkanlığı'nı ziyaret eden heyet, ardından Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile bir araya geldi.

DERİCİ: TÜRKİYE'NİN EN TEMEL SORUNLARINDAN BİRİ EKONOMİ DİĞERİ ADALET

Bilecik Belediyesi Vadi Park Sosyal Tesisleri'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle gerçekleştirilen buluşmada Derici, Türkiye'nin temel sorunlarının ekonomi ve adalet olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Ülkemizin sıkıntıları ortada, ülkemizin ihtiyaçları ortada. Cumhuriyet Halk Partisi olarak aslında çokta demokratik olmayan bir düzlemde demokrasi ve adalet peşinde çalışıyoruz. Bu çerçevede vatandaşlarımıza ulaşmak istiyoruz. En temel sorunlarımızdan biri ekonomi. En temel sorunlarımızdan biri adalet. Hukuk ve adalet yerine geldiğinde ekonomide ki adalette vergide ki adalette, bütün vatandaşların, gençlerin kadınların, esnafın, çiftçinin, işçinin ihtiyacı olan adil bir ekonomik sistemde mutlaka yerine gelecek buna inanıyoruz. Bunun için parti programımız hazır. Hükümet programımız hazırlanmakta. Burada önemli olan sizleri dinlemek, sizlerin ihtiyaçlarına cevap vermek. İnanıyorum ki, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti olarak hep birlikte güzel ve aydınlık günlere birlikte ulaşacağız."

SEYHAN: HÜKÜMET PROGRAMI ÇALIŞIYORUZ ÇÜNKÜ İKTİDARA GELİYORUZ

CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Seyhan ise, partinin yeni dönem hazırlıklarına dikkat çekerek şu açıklamada bulundu:

"Cumhuriyet Halk Partisi, geçtiğimiz eylül ayında duyurulduğu üzere yeni bir parti programı ile vatandaşımızın, seçmenimizin karşısında. Bu parti programına binaen yeni bir hükümet programı çalışıyoruz. Çünkü biz iktidara geliyoruz. İktidara gelirken bütün koşulları ile kendimizi hazırlamak adına genel başkanımızın tabiri ile, 'Vites yükselterek' sahada yine sizinle beraberiz. Bugün ve yarın yapacağımız çalışmalarda bir yandan kulak vereceğiz, bir yandan da parti programımızın temel ilkelerini paylaşacağız."