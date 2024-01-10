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CHP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Mustafa Galip Özel, Gazetecilerin Gününü Kutladı - Son Dakika
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CHP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Mustafa Galip Özel, Gazetecilerin Gününü Kutladı

CHP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Mustafa Galip Özel, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak gazetecilerin gününü kutladı. Özel, mesajında gazetecilerin demokrasinin temel direklerinden biri olduğunu vurgulayarak, doğru ve tarafsız habercilik anlayışını benimseyen gazetecilere teşekkür etti ve başarılar diledi.

CHP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Mustafa Galip Özel, Gazetecilerin Gününü Kutladı
10.01.2024 - 10:08,  Güncelleme: 10:09
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CHP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Mustafa Galip Özel, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak gazetecilerin gününü kutladı.

CHP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Mustafa Galip Özel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Kıymetli gazeteci arkadaşlarım, sizler, doğru ve güvenilir bilgi akışını sağlayarak, demokrasinin temel direklerinden birini oluşturmaktasınız. Çoğu zaman zor şartlarda, büyük bir özveriyle çalışarak toplumu haberdar etme görevi ve sorumluluğunu üstlenmektesiniz. Tüm zorluklara rağmen özveriyle çalışan, doğru ve tarafsız habercilik anlayışını benimseyen gazeteciler, toplumun sesi, vicdanı ve aynı zamanda yazılı hafızasıdır. Bir fotoğraf karesi için saatlerce en doğru anı bekleyen, bir satır haberle birçok hayata umut olabileceği gerçeğini unutmadan görevini yapan basın mensubu arkadaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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