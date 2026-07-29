CHP Bozdoğan'da toplu istifa: İlçe örgütü ve belediye meclis üyeleri partiden ayrıldı - Son Dakika
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CHP Bozdoğan'da toplu istifa: İlçe örgütü ve belediye meclis üyeleri partiden ayrıldı

CHP Bozdoğan\'da toplu istifa: İlçe örgütü ve belediye meclis üyeleri partiden ayrıldı
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Haber: Osman BEKAR (AYDIN) - CHP Bozdoğan İlçe Örgütü partiden istifa etti.

Haber: Osman BEKAR

(AYDIN) - CHP Bozdoğan İlçe Örgütü partiden istifa etti. İlçe Başkanı Hasan Karayer, "Cumhuriyetten, demokrasiden ve halkın iktidarı hedefinden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Karayer, düzenlediği basın toplantısında, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özer'in daha önceden planlanan yurt dışı programı nedeniyle toplantıya katılamadığını belirterek, "Ancak emin olun ki gözü de kulağı da gönlü de bugün burada. Bozdoğanlı yol arkadaşları ve hemşehrileriyle beraberdir" ifadelerini kullandı.

İstifaların herhangi bir kırgınlığın sonucu olmadığını savunan Karayer, "Bugün tarihe not düşülecek çok önemli bir gündür. Bugün bir veda günü değildir, bugün bir hüzün günü değildir. Bugün yeni bir başlangıcın, iktidar yürüyüşünün ilk adımlarından biridir" şeklinde konuştu.

Yeni siyasi hareketin toplumun tüm kesimlerini kapsayacağını dile getiren Karayer, "Bugün çiftçinin yeniden kazanacağı, esnafın yeniden ayağa kalkacağı, emeklinin yeniden umut bulacağı, gençlerin geleceğe güvenle bakacağı, kadınların hak ettiği değeri göreceği bir Türkiye için ilk adımdır. Biz bugün sadece istifa etmiyoruz, milletimiz için yeni bir yol açıyoruz. Genel başkanımız ve liderimiz Sayın Özgür Özel'in yanında dün olduğu gibi bugün de yarın da kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. İnandığımız değerlerden, Cumhuriyet'ten, demokrasiden ve halkın iktidarı hedefinden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Bozdoğan'da toplu istifa: İlçe örgütü ve belediye meclis üyeleri partiden ayrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Bozdoğan'da toplu istifa: İlçe örgütü ve belediye meclis üyeleri partiden ayrıldı - Son Dakika
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