CHP Kurultayı'nın İptal Kararı… Burdur İl Başkanı Ayten: Partimizi Asla Teslim Etmeyeceğiz

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR)- CHP Burdur İl Örgütü, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin kararın ardından başlattığı nöbeti sürdürüyor. Parti binasında bir araya gelen partililer ve yurttaşlar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Parti irademize sahip çıkıyoruz" açıklamasını birlikte takip ederken sloganlarla karara tepki gösterdi. CHP Burdur İl Başkanı Barış Ayten ise "Partimizi asla teslim etmeyeceğiz" dedi.

CHP Burdur İl Örgütü, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin kararının ardından başlattığı nöbeti sürdürüyor. Parti binasında bir araya gelen partililer ve vatandaşlar, gece boyunca nöbet tutarak karara tepki gösterdi.

CHP Burdur İl Örgütü üyeleri ile yurttaşlar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in genel merkez bahçesinde yaptığı "Parti irademize sahip çıkıyoruz" eyleminde yaptığı açıklamasını da parti binası önünden takip etti. Toplanan partililer sık sık "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Hak, hukuk, adalet" ve "Özgür Burdur, özgür Türkiye" sloganları attı.

"PARTİMİZİ ASLA TESLİM ETMEYECEĞİZ"

CHP Burdur İl Başkanı Barış Ayten yaptığı açıklamada, parti örgütlerinin mücadeleye devam edeceğini belirterek şunları söyledi;

"Teslim olmayacağız. Partimizi ne AKP'ye ne AKP'nin yargı kollarına ne de onlara hizmet edenlere asla teslim etmeyeceğiz. Bugün Burdur'da da 11 ilçemizde de parti binalarımız açık. Bütün ilçe başkanlarımız, bütün ilçe yöneticilerimiz, belediye ve il genel meclis üyelerimiz ve bütün parti emekçilerimiz şu an parti binalarımızda. Biz parti binalarımızı açık tutmaya, ışıklarımızı yakmaya, bu onurlu mücadelede direnmeye, bir kişi bile kalsak devam edeceğiz. Binamız burada sabaha kadar açık. Yine burada bekleyip, sabahlayacağız. Asla ve asla şanlı bayrağımızı, o altı oklu bayrağımızı, Atatürk'ün bize emanetini asla teslim etmeyeceğiz."

"BURASI BİZİM EVİMİZ"

Herkes şunu çok iyi bilsin, bütün ülke bunu çok iyi bilsin ki; burası bizim evimiz. Burada biz çocukluğumuzu geçirdik, burada biz gençliğimizi geçirdik ve son nefesimize kadar kalan ömrümüzü de yine bu şanlı bayrağın altında direnerek geçireye devam edeceğiz. Bize ebedi önderimizin emanet ettiği ne Devletimizi, Ülkemizi, Cumhuriyetimizi veririz ne de Cumhuriyet Halk Partisi'ni veririz. Asla vermeyeceğiz."