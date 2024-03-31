CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey: Bursa Gülümseyecek

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ZEHRA DEĞİRMENCİ/SİBEL KAHRAMAN

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, "İlk veriler gelmeye başladı. Bursa gülümseyecek hiç merak etmeyin. Gerçekten gülümseyecek. Açılan sandıklara göre öndeyiz. Gelen sonuçlar çok güzel" dedi.

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey seçim sonuçlarındaki ilk verilere ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Bursa Milletvekilleri Kayıhan Pala, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Orhan Sarıbal ve Hasan Öztürk de seçim sonuçlarını Bozbey'le beraber takip etti.

Bozbey, şunları söyledi:

"Bugün burada sizin karşınızda Genel Başkan Yardımcımız, Parti Meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz ve İl Başkanımızla birlikteyiz. Gerçekten Bursalılara, sandığa giden her bir Bursalı hemşehrime, zorunlu olarak gidemeyip de biz de gönüllere olan ya da sandığa gitme arzusunda olan tüm hemşerilerime selam ve sevgilerimi iletiyorum. Biz bugün demokrasinin gereği gerçekten Bursa'da çok güzel bir seçim atmosferi oldu. Ben biraz önce İl Başkanım da söyledi özellikle sandıklarımıza görev alan müşahit arkadaşlarımıza, kat sorumlularımıza, bina sorumlularımıza, bilişim sorumlularımıza, onlara huzurlarınızdan selam gönderiyorum. Gerçekten inanılmaz bir işi başarıyorlar. Son oy sayılıncaya dek ve o oyların 3 adet ıslak imzalı tutanağı alıp imzalı seçim kurullarına teslim edilinceye kadar onlar görev başındalar. O yiğit, o kahramanlar görev başındalar. Onlara selam olsun.

"BURSA GÜLÜMSEYECEK MERAK ETMEYİN"

İlk veriler gelmeye başladı. Bursa gülümseyecek hiç merak etmeyin. Gerçekten gülümseyecek. Açılan sandıklara göre öndeyiz. Gelen sonuçlar çok güzel. Henüz daha oran veremiyorum. Az sonraki saatlerde bu oranı da vereceğiz. Çok güzel sonuçlar geliyor. Üstelik de 2019'da bize oy vermemiş olan, verememiş olan mahallelerimizden gelen sonuçların çok güzel olması ve birçok sandıkta da önde olmamız takdire şayan. Onun için teşekkür ediyorum o güzel insanlara, sağ olsunlar. Yolun başındayız, gece uzun olacak. Hiç merak etmeyin. Saat saat bize gelen sonuçları Bursalılarla paylaşmaya, ülkemizin güzel insanlarıyla paylaşmaya devam edeceğiz. ve son oy sayılıncaya dek, son oy sayıldıktan ve ardından da ıslak imzalı tutanağa geçtikten sonra da işte o zaman Bursa tümüyle gülümseyecek ve sizlerle de hep beraber bu mutluluğu paylaşacağız diyoruz."