CHP Bursa'da Esnafın Sorunlarını Dinledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Bursa'da Esnafın Sorunlarını Dinledi

05.05.2026 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP heyeti, Bursa'da esnafla bir araya gelerek işlerin durgunluğuna dair sorunları dinledi.

Zehra Değirmenci

(BURSA) - CHP'nin 81 ilde başlattığı saha çalışmaları kapsamında CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Bursa Milletvekili Hasan Öztürk sahaya inerek, yurttaşın sorunlarını dinledi. CHP heyetine işlerin durgunluğundan yakınan bir esnaf, "Turistler 5 yıldır sürekli azalıyor. Eskiden sürekli müşterimiz vardı, Araplar daha çok gelirdi. Ama şimdi sürekli müşterimiz de yok. Türkiye genel olarak pahalılaştığı için gelmiyorlar" dedi.

CHP'nin bugün itibarıyla 81 ilde başlattığı saha çalışmaları kapsamında, Bursa İl Başkanlığı da sahaya indi. Bursa'da da il ve ilçe örgütlerinin koordinasyonuyla kapsamlı bir saha faaliyeti gerçekleştirildi. İl ve İlçe Başkanlıkları sahada esnafla, vatandaşla bir araya geldi.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer ve partililerden oluşan heyet Kapalı Çarşı ve Uzun Çarşı'da esnafla buluştu, yurttaşlarla bir araya geldi.

Mustafa Bozbey hakkında konuşan bir esnaf, "İnşallah kazasız belasız çıkar. Çalışkan insandı. Daha önce gördük, yaşadık" dedi. Esnaf, işlerin nasıl gittiği sorusunu ise, "Yarım yamalak gidiyor" dedi.

"Herkes emeklinin üzerinden geçiniyor"

Bir başka çarşı esnafı ise, "Daha siftah yapamadık. Daha kira çıkacak, çalışan masrafı çıkacak. 35-40 bin lira maaş almamız gerekirken, 20 bin alıyoruz. Bunlara niye önlem alınmıyor? Kimse emekliyi düşünmüyor, herkes emeklinin üstünden geçiniyor. Her yere bizim paramız gidiyor. CHP Atatürk'ün partisi. Rica ediyorum Atatürkümüzü yok etmeyin. Bizler hatırlıyoruz ama gençler Atatürk'ü unutacak. Lütfen unutturmayalım" diye konuştu.

Çarşıda alışveriş yapan bir vatandaş, "Umudumuzu kaybetmedik hala ayaktayız." derken, Balıkesir Edremit'ten alışveriş için Bursa'ya gelen bir başka vatandaş ise, "Düğün sezonu başladı. Yapmak zor. (Şu ana kadar ne kadar harcadınız sorusuna) Hiç sorma. Çok pahalı." şeklinde konuştu.

Kapalıçarşı'da havluculuk yapan bir esnaf ise şunları söyledi:

"Turistler 5 yıldır sürekli azalıyor. Eskiden sürekli müşterimiz vardı, Araplar daha çok gelirdi. Ama şimdi sürekli müşterimiz de yok. Türkiye genel olarak pahalılaştığı için gelmiyorlar. Biz de Antalya'da tatil yapmak yerine yurt dışına gidiyoruz. Hep kendi küfeni doldurmamak lazım. Biraz da milletin küfesini doldurmak lazım."

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Bursa'da Esnafın Sorunlarını Dinledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 20:18:41. #7.12#
SON DAKİKA: CHP Bursa'da Esnafın Sorunlarını Dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.