CHP'de Disiplin Sürecine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'de Disiplin Sürecine Tepki

13.06.2026 02:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Zonguldak İl Başkanı Dural, milletvekilleri hakkında başlatılan disiplin süreçlerine karşı çıktı.

(ZONGULDAK) - CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, bazı CHP milletvekilleri hakkında başlatılan disiplin süreci ile Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın görevlerinden alınmasına tepki göstererek, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş kadrolarını hedef alan, örgüt iradesini yok sayan bu kararları kabul etmiyoruz. Örgüt iradesi mutlaka kazanacaktır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, bazı CHP milletvekilleri hakkında başlatıldığı belirtilen disiplin süreçlerine ve parti yönetiminde yapılan görevlendirme değişikliklerine tepki göstererek, söz konusu kararların parti içi demokrasi anlayışıyla bağdaşmadığını savundu.

Dural, parti binasında yaptığı açıklamada, CHP milletvekilleri Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut hakkında başlatılan disiplin sürecini kabul etmediklerini belirtti.

Parti içinde alınan kararların örgüt tabanında rahatsızlık yarattığını ifade eden Dural, "Milletvekillerimiz hakkında başlatılan disiplin sürecini kabul etmiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Dural, ayrıca CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ile Ali Mahir Başarır'ın görevlerinden alınmasına yönelik kararları da reddettiklerini kaydederek, bu isimlerin partinin parlamentodaki mücadelesinde önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade etti.

Açıklamasında, CHP'nin seçilmiş kadrolarını hedef aldığını ileri sürdüğü kararların örgüt iradesini yok saydığını savunan Dural, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş kadrolarını hedef alan, örgüt iradesini yok sayan bu kararlar partimizin demokrasi kültürüyle bağdaşmamaktadır. Partimizi ihraçlar ve görevden almalarla yönetmeye çalışmak, yaşatılan bu kıyım utanç verici bir tablodur" dedi.

Parti içi demokrasinin ve örgüt iradesinin korunmasının önemine vurgu yapan Dural, CHP'nin birlik ve dayanışma içerisinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Dural, açıklamasında "Bizler, seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in, milletvekillerimizin ve örgütümüzün yanında olmaya devam edeceğiz. Örgüt iradesi mutlaka kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Zonguldak, Politika, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'de Disiplin Sürecine Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motosiklet aydınlatma direğine çarptı 2 kişi hayatını kaybetti Motosiklet aydınlatma direğine çarptı! 2 kişi hayatını kaybetti
Meksika’da silahlı saldırıya uğrayan gazeteci hayatını kaybetti Meksika'da silahlı saldırıya uğrayan gazeteci hayatını kaybetti
Trump “Anlaşma tamam, boğazlar açılacak“ dedi, İran’dan beklemediği bir yanıt geldi Trump "Anlaşma tamam, boğazlar açılacak" dedi, İran'dan beklemediği bir yanıt geldi
Atina’nın uykularını kaçıran silah Türkiye’ye övgü yağdırdılar Atina'nın uykularını kaçıran silah! Türkiye'ye övgü yağdırdılar
Fatih’te 3 motosiklet birbirine girdi: 1’i ağır 5 yaralı Fatih'te 3 motosiklet birbirine girdi: 1'i ağır 5 yaralı
Güney Kore’ye galibiyeti Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh getirdi Güney Kore'ye galibiyeti Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh getirdi

00:17
Gaziantep’te 4.6 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem
00:00
Dzekolu Bosna Hersek’in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı
Dzekolu Bosna Hersek'in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı
23:32
Antalya’da “Altunlar“ çetesine dev operasyon: 63 kişi gözaltına alındı
Antalya'da "Altunlar" çetesine dev operasyon: 63 kişi gözaltına alındı
22:41
FIFA Başkanı Infantino ortalığı karıştırdı O ülkeyle dalga geçti
FIFA Başkanı Infantino ortalığı karıştırdı! O ülkeyle dalga geçti
22:40
Yurtta kan donduran görüntüler Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü
Yurtta kan donduran görüntüler! Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü
22:14
4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 03:25:28. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'de Disiplin Sürecine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.