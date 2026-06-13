CHP'de Disiplin Sürecine Tepki

(ZONGULDAK) - CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, bazı CHP milletvekilleri hakkında başlatılan disiplin süreci ile Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın görevlerinden alınmasına tepki göstererek, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş kadrolarını hedef alan, örgüt iradesini yok sayan bu kararları kabul etmiyoruz. Örgüt iradesi mutlaka kazanacaktır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, bazı CHP milletvekilleri hakkında başlatıldığı belirtilen disiplin süreçlerine ve parti yönetiminde yapılan görevlendirme değişikliklerine tepki göstererek, söz konusu kararların parti içi demokrasi anlayışıyla bağdaşmadığını savundu.

Dural, parti binasında yaptığı açıklamada, CHP milletvekilleri Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut hakkında başlatılan disiplin sürecini kabul etmediklerini belirtti.

Parti içinde alınan kararların örgüt tabanında rahatsızlık yarattığını ifade eden Dural, "Milletvekillerimiz hakkında başlatılan disiplin sürecini kabul etmiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Dural, ayrıca CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ile Ali Mahir Başarır'ın görevlerinden alınmasına yönelik kararları da reddettiklerini kaydederek, bu isimlerin partinin parlamentodaki mücadelesinde önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade etti.

Açıklamasında, CHP'nin seçilmiş kadrolarını hedef aldığını ileri sürdüğü kararların örgüt iradesini yok saydığını savunan Dural, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş kadrolarını hedef alan, örgüt iradesini yok sayan bu kararlar partimizin demokrasi kültürüyle bağdaşmamaktadır. Partimizi ihraçlar ve görevden almalarla yönetmeye çalışmak, yaşatılan bu kıyım utanç verici bir tablodur" dedi.

Parti içi demokrasinin ve örgüt iradesinin korunmasının önemine vurgu yapan Dural, CHP'nin birlik ve dayanışma içerisinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Dural, açıklamasında "Bizler, seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in, milletvekillerimizin ve örgütümüzün yanında olmaya devam edeceğiz. Örgüt iradesi mutlaka kazanacaktır" ifadelerini kullandı.