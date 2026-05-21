CHP'de Kurultay İptali Sonrası Yeniden Toplanma

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ

(BURSA) - CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin mahkeme kararının ardından partinin Bursa İl Başkanlığı binasına Genel Başkan Özgür Özel'in posteri asıldı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin karar sonrası CHP Bursa İl Başkanlığı partililere ve diğer yurttaşlara il binasında toplanma çağrısı yaptı.

Yurttaşlar il başkanlığı binasına gelmeye devam ederken CHP Bursa İl Başkanlığı binasına üzerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarının olduğu ve üzerinde "Millet iradesine sahip çıkıyor" yazılı poster asıldı.