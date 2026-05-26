CHP'de Özgür Özel Dönemi

26.05.2026 23:46
Ertuğrul Koltuk, Özgür Özel'in liderliğinde CHP'nin yeniden hareketlendiğini savundu.

(ZONGULDAK) - CHP Zonguldak eski İl Başkanı Ertuğrul Koltuk, parti örgütlerinin geçmişte zayıf kaldığını savunarak Özgür Özel'in liderliğiyle CHP'nin yeniden hareketlendiğini söyledi.

CHP eski Zonguldak İl Başkanı Ertuğrul Koltuk, partisinin mevcut durumu, örgüt yapısı ve Türkiye siyasetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Koltuk, geçmiş dönemlerde CHP örgütlerinin sahada yeterince güçlü olmadığını savunarak, "Keşke birinci parti olsaydık. Ama ne yazık ki geçmişte örgütler çalışmadı, Ankara'dan bir rüzgar esmedi. Her seçimde biz sahada emek verirdik ama sonuç hep hüsran olurdu, sürekli bir aşağıya düşüş yaşardık" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koltuk, Özel'in parti örgütlerine hareketlilik kazandırdığını belirterek, "Şu an gerçekten güzel bir genel başkan yakaladık. Özgür Özel, tabiri caizse atom karınca desem yeri var. Çalışmasıyla örgütü ateşleyen, sahayı diri tutan bir genel başkan. Onunla her zaman onurlandım, onurlanıyorum" açıklamasında bulundu.

Partinin mevcut saha performansına da değinen Koltuk, kamuoyu araştırmalarına işaret ederek CHP'nin Türkiye genelinde birinci parti konumunda olduğunu öne sürdü. Koltuk, "Şu anda herkes sahada. Kamuoyu araştırmalarını da biliyoruz. Türkiye genelinde birinci partiyiz" diye konuştu.

Koltuk, genel merkezde yürütülen bazı süreçler ve parti yönetimine ilişkin değişim iddialarını yorumlayarak, "Genel merkezden parti meclisi silindi, yenileri yazılıyor gibi konuşmalar var. Bunların doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu tür gelişmelerin başını çeken iktidardır. İktidarın kim olduğunu da herkes biliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

