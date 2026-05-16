CHP\'den 35 TL Yaş Çay Fiyatına Tepki

16.05.2026 01:32
CHP Rize İl Başkanı, yaş çay fiyatının yetersiz olduğunu ve destekleme bedelinin artırılmasını istedi.

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, 35 TL açıklanan 2026 yılı yaş çay fiyatına tepki gösterdi. Deniz, "Bir kez daha sesleniyoruz, açıklanan yaş çay fiyatını 40 TL olarak yeniden açıklayın. Desteklemeyi geri getirin, Destekleme bedelini en az 5 TL olarak açıklayın. En az özel sektörün açıklanan fiyatın altında alım yapmasını yasaklayan Çay kanununu yasalaştırın…Bunlar gerçekleşene kadar mücadelelerimizi her platformda yapmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Rize il ve ilçe teşkilatları il başkanlığı binasında bir araya gelerek, Tarım bakanlığı tarafından açıklanan 35 liralık yaş çay alım fiyatına tepki gösterdi. Açıklamayı CHP Rize başkanı Saltuk Deniz okudu.

Açıklanan yaş çay fiyatının üreticinin emeğini karşılamaktan çok uzak olduğunu belirten Deniz şunları kaydetti:

"Öncelikle bir durumu yeniden tekrar etmek zorundayız. Herkesin bildiği gibi çay mitingimiz öncesinde piyasada bilinçli olarak oluşturula en çok verecekleri rakam 30-32 TL bandında olacağı algısıydı. Bunda borsa ve bazı ziraat odalarının talep ettiği 34-35 TL aralığı da önemliydi. Fakat bu algı operasyonu 9 Mayıs'ta Genel Başkanımız Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirilen çay mitingine binlerce çay üreticisinin katılmasıyla bozuldu. ve mitingin hemen ardından yaş çay alım fiyatı 35 TL olarak açıklandı. Mitingin ardından hemen fiyat açıklanmasının gerçek nedenini çay üreticilerimiz biliyor konuşuyor ve takdir ediyor. Çay üreticilerinin mitinge geniş katılımı açıklanması hedeflenen rakamı yukarıya çekmiştir. Gerçek budur. Fakat buna rağmen açıklanan fiyat yetersizdir. Üreticinin talebini karşılamamaktadır.  Yılın ilk 4 ayının sonunda Saray-AKP İktidarı 2026 yılı enflasyon hedefini yüzde 50 artırmıştır. Yılın ilk 4 ayında enflasyon hedefini yüzde 50 artıran bir İktidarın yaş çaya yüzde 37,5 oranında zam yapmış olması ayıptır. Saray-AKP iktidarı bu yılda çay üreticilerini açlığa ve yoksulluğa mahkum etmiştir."

"YALAN SÖYLEMEYİ BIRAKIN HALKI KANDIRMAYIN"

Özel sektörün düşük fiyatta çay almasının engellenmesi gerektiğini belirten Deniz, "Açıklanan fiyatı taban fiyat olarak duyuranlara sesleniyoruz. Yalan söylemeyi bırakın. Halkı kandırmayın. Açıklanan Çaykur'un alım fiyatıdır. Özel sektörü bağlamaz. O nedenle özel sektörün düşük fiyattan çay almasını engelleyen bir yasa bulunmamaktadır. O nedenle diyoruz ki yaş çayda açıklanan fiyatın altında alım yapmasını yasaklayan yani taban fiyat uygulamasını kanunlaştıran üreticiyi koruyacak çay kanununu çıkartın. Bunu yapmadığınız sürece çayda sömürüyü engelleyemezsiniz. Çay üreticilerine 1 kilo çay satıp iki ekmek almayı bile reva görmemişlerdir. Amaçları bellidir. Kimse artık çaydan geçinmesin. Herkes tarlasını satsın gitsin, insanlar kendi emekleriyle ürettikleriyle geçinmesinler gitsinler modern maraba olsunlar. Rize'yi Rize yapan çaydır. Bunu hiç kimse unutmasın biz unutulmasına izin vermeyeceğiz. Çay ve Çaykur Cumhuriyetin bölgeye armağanıdır. Nasıl ki Cumhuriyete sahip çıkıyorsak çayımıza ve Çaykur'a da sahip çıkacağız."

Kaynak: ANKA

