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CHP'den AKP'ye Sert Mesaj

CHP\'den AKP\'ye Sert Mesaj
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CHP Çorum İl Başkanı Yılmaz, AKP ile mücadelenin süreceğini vurguladı ve istifaları değerlendirdi.

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - CHP Çorum İl Başkanı Tuncay Yılmaz, "Bizim görevimiz muhalefete muhalefet etmek değildir. Bizim asli görevimiz 25 yıldır ülkenin her türlü kaynağını belli bir zümreye akıtan, işçinin alın terini sömüren, emeklinin hakkını vermeyen, tarladaki ürünü para ettirmeyen AKP'yledir" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında, 21 Mayıs'taki mutlak mutlan kararı öncesinde partisinin Çorum'da ilçelerdekiler dahil toplam 14 bin 567 üyesinin bulunduğunu belirtti.

Veri tabanını taradıklarında partisinden istifa sayısının 5 bin 922 olduğunu bildiren Yılmaz, "Bu da geldiğimiz noktada şunu gösteriyor; CHP kökleri sağlam, 103 yıllık bir partidir ve üye yapısının yaklaşık yüzde 65'ini Çorum il örgütü ve ilçeleri elinde tutmuştur. Üye bir yere gitmemiştir" ifadelerini kullandı.

Partiden istifa eden bazı kişilerin sosyal medya hesaplarında CHP'ye hararetlerde bulunduğunu söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dün aynı yol yürüdüğünüz ama bugün bir yol ayrımına geldiğimiz arkadaşlarımızın bazı sosyal medya hesaplarında, bazı sosyal medya paylaşımlarında neler yaptığına tüm kamuoyu şahittir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki katı sürede ilçe başkanlığı yapan, muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu akranı bir ağabeyimiz sabahtan akşama kadar sosyal medya hesaplarında CHP'ye ve Sayın Genel Başkana hakaret ettirmektedir. Bunlar CHP'de mevki makam kazanmış insanlara yakışmamaktadır, yakışık almamaktadır. Bütün paylaşımları yapanlar, sosyal medya üzerinden CHP'yi linç ettirmeyi isteyenler şunu bilmelidir; biz buradan giden hiçbir arkadaşımıza kırgın değiliz, kızgın değiliz. Siyasette bazen yol ayrımları olur, yol ayrılıkları olur. CHP'nin içinden çıkan ilk parti de değildir yeni kurulan parti.

"CHP, AKP İLE MÜCADELESİNİ EN SERT VE KARARLI BİÇİMDE DEVAM ETTİRECEK"

Bizim görevimiz, muhalefete muhalefet etmek değildir. Bizim asli görevimiz 25 yıldır ülkenin her türlü kaynağını belli bir zümreye akıtan AKP'yledir, işçinin alın terini sömüren AKP'yledir, emeklinin hakkını vermeyen AKP'yledir, tarladaki ürünü para ettirmeyen AKP'yledir. Bizim mücadelemiz memleketin büyük kaymağını yiyen baronlarla, para babalarıyla ve bunları koruyup kollayan, bunlara çanak tutan, işçi emekçiyi ezdiren AKP'yledir. CHP, bundan böyle de AKP ile mücadelesini en sert ve kararlı bir biçimde devam ettirecektir. CHP hala muhalefetin en güçlü partisidir, en büyük partisidir."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Çorum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'den AKP'ye Sert Mesaj - Son Dakika

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