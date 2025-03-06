CHP'den Samsun Belediyesi'ne Kadınlara Talimat Vermekle İlgili Tepki - Son Dakika
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CHP'den Samsun Belediyesi'ne Kadınlara Talimat Vermekle İlgili Tepki

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, belediyenin kadın çalışanlarına yönelik gönderilen yazışmada kadınlara rollerinin hatırlatılmasını ve bir saatlik iznin nasıl kullanılacağına dair talimat verilmesini eleştirdi. Özdağ, bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu belirtti.

06.03.2025 16:49  Güncelleme: 18:42
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Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN)- CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Samsun Büyükşehir Belediyesi genel sekreterinin belediye bünyesinde çalışan kadınlara gönderdiği Ramazan ayı ve 8 Mart Dünya emekçi kadınlar gününe ilişkin iç yazışmada, kadınlara rollerinin talimatlandırıldığını söyledi. Özdağ, "Bu yazıda genel sekreter, kadınlara rollerini hatırlatıyor. Diyor ki 'Oruç tutma ve ibadet etmek sizin sorumluluğunuz'. Akşam bir saat erken izin veriyoruz, evde yemek hazırlığıyla aile içindeki huzuru sağlamayı da unutmayın'. Yani kadınlara verdikleri bir saat iznin nasıl kullanılacağını kadınlara talimatlandırıyorlar. Bu anlayış kesinlikle kabul edilebilir bir anlayış değildir" dedi.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Samsun Büyükşehir Belediyesi genel sekreterinin belediye bünyesinde çalışan kadınlara Ramazan ayı ve 8 Mart Dünya emekçi kadınlar gününe ilişkin bir iç yazışma gönderdiğini ve bu yazışmada kadınlara rollerinin hatırlatıldığını söyledi.

Duruma tepki gösteren Özdağ, şöyle konuştu:

"Elimizde şu anda Samsun Büyükşehir Belediyesi genel sekreterinin belediyedeki birim amirlerine gönderdiği bir iç yazışma metni var. İç yazışma metni 'Ramazan ayı ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü' başlığıyla başlıyor. Bu yazıda genel sekreter, kadınlara rollerini hatırlatıyor. Diyor ki 'Öncelikli olarak ibadetlerinizi yapın. Oruç tutma ve ibadet etmek sizin sorumluluğunuz'. Size diyor 'akşam bir saat erken izin veriyoruz, evinize bir saat erken gidebilirsiniz. Evde yemek hazırlığıyla aile içindeki huzuru sağlamayı da unutmayın'. Yani bir saatlik kadınlara verdikleri bir saat iznin nasıl kullanılacağını kadınlara talimatlandırıyorlar. Oruç tutacaksınız, ibadet edeceksiniz, erkeklerinize yemek yapacaksınız. Bu anlayış kesinlikle kabul edilebilir bir anlayış değildir. Kadınlara izin verdiğiniz bir saat içerisinde neler yapması gerektiğini talimatlandıramazsınız. Kadınlar o bir saatte ne yapacaklarını kendileri karar verebilirler.

"Kadınlara ne yapacaklarını talimatlandıramazsınız"

Ayrıca yazıda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ifadesi var ve 8 Mart tarihinde belediyenin sosyal tesislerinde kadınlara yüzde 50 indirim faydalandırmadan bahsediyor. Her şeyden önce 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'dür ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yaptığınız bu yüzde 50 indirimi neden bir yıl boyunca yapmıyorsunuz kadınlara? Çünkü 22 yıllık AKP iktidarının bütün toplumumuzu getirdiği yer derin yoksulluk, beslenme krizi ve açlıktır. Dolayısıyla madem kadınlar için iyi bir şey düşünüyorsunuz, madem sosyal belediyeciliğin bu tarafını tutmaya çalışıyorsunuz, o halde belediyenin sosyal tesislerinde yılın 365 günü kadınlara indirimli hizmet verin. Bir kere daha söylüyoruz, kadınlara ne yapacaklarını talimatlandıramazsınız. Onlar aklı hür, vicdanı hür, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eşit yurttaşları olarak o sizin izin verdiğiniz bir saatte ne yapacaklarına kendileri karar verebilirler."

Kaynak: ANKA

Politika, Samsun, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'den Samsun Belediyesi'ne Kadınlara Talimat Vermekle İlgili Tepki - Son Dakika

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