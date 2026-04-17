CHP Tokat İl Başkanı Kurtgöz'den Çevrecik İçin "İthal Seçmen" Tepkisi: "Herkesi Halkın İradesine Saygı Duymaya Bekliyoruz" - Son Dakika
17.04.2026 16:55  Güncelleme: 18:06
CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, 7 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde Çevrecik beldesindeki seçmen kaydırma iddialarını gündeme taşıdı. Kurtgöz, beldeye ait olmayan kişilerin seçmen listelerine eklenerek oy kullanma girişiminde bulunulduğunu savundu.

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, 7 Haziran'da sandık başına gidecek olan Çevrecik beldesindeki seçmen kaydırma iddialarına sert tepki gösterdi. Kurtgöz, beldenin yolunu dahi bilmeyen kişilerin seçmen listelerine eklendiğini ileri sürerek, "Çevrecik beldemiz Cumhuriyet Halk Partili seçmenimizin çok olduğu bir belde. Ama ne yazık ki bu beldemizde, köyümüzün yolunu bile bilmeyen, bir tanıdığı bile olmayan yüzlerce seçmen o beldeye oy kullanabilmek için yazdırıldılar. Bu yapılan çalışmalar tabii ki AK Parti iktidarı tarafında tarafından yapılan organizasyonlu çalışmalardır" dedi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik (Tinyaba) beldesinde 7 Haziran'da yapılması planlanan seçimler öncesinde siyasi tansiyon yükseldi. CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, yaptığı açıklamada bölgedeki seçmen yapısının organize bir şekilde değiştirilmeye çalışıldığını öne sürerek, şöyle konuştu:

"Sizlerin de bildiği gibi, Türkiye'de 6 belde 7 Haziran'da ara seçime girecek. Bu beldeler, belediyelik hakkını tekrar kazanan beldelerimiz. Dördü ilimizde bu beldelerin. Bir tanesi Almus, Bağtaşı, diğeri Reşadiye, Çevrecik ve Yolüstü beldeleri, bir diğeri ise Yeşilyurt ilçemize bağlı Kurtçu beldesi. Bu beldelerdeki bütün adaylara şimdiden başarılar diliyoruz."

Ama son haftada özellikle yaşadığımız bir süreç var Çevrecik beldemizde. Çevrecik beldemiz Cumhuriyet Halk Partili seçmenimizin çok olduğu bir belde. Ama ne yazık ki bu beldemizde, köyümüzün yolunu bile bilmeyen, bir tanıdığı bile olmayan yüzlerce seçmen o beldeye oy kullanabilmek için yazdırıldılar.

Bu yapılan çalışmalar tabii ki AK Parti iktidarı tarafında tarafından yapılan organizasyonlu çalışmalardır. Yetkililer bu durumla ilgili uyardık ve bu sürece dur demelerini istedik. Ama hala bir ses çıkmadı. Ama inanıyorum ki Reşadiye esnafı yazılan o seçmenlerin köylüleri Çevrecik halkı bu duruma geçit vermeyecektir. Tarih bu hukuksuzluklara boyun bükenleri değil, boyun verenleri yazacaktır. Herkesi Çevrecik halkının iradesine saygı duymaya bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
