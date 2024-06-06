CHP Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yerel

CHP Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi'ni Ziyaret Etti

CHP Düzce Merkez İlçe Başkanı Sinan Doğan ve parti üyeleri, Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi'ni ziyaret ederek sokak hayvanlarının tedavi süreçleri ve bakımları hakkında bilgi aldı.

06.06.2024 11:01
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Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi'ni ziyaret eden CHP Düzce Merkez İlçe Başkanı Sinan Doğan ve parti üyeleri sokak hayvanlarının tedavi süreçleri ve bakımları konusunda bilgi alarak tesisi gezdi.

Düzce Belediyesi'nin 2019 yılında hizmete giren Hayvan Konukevi hem yerelde hem de ulusalda dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sokak hayvanlarının kısırlaştırma, rehabilite ve tedavi süreçlerinin yanı sıra bakıma muhtaç ampute ve hasta sokak hayvanlarının bakımının yapıldığı tesisi son olarak CHP Düzce heyeti ziyaret etti. CHP Düzce Merkez İlçe Başkanı Sinan Doğan'ın yanı sıra kadın kolları ile parti üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette heyete Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ünal ve Veteriner İşleri Müdürü Gönül Asuk eşlik ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı.

"Konularında son derece tecrübeli bir ekip"

Tesisin tüm bölümlerini inceleyen konuklar sokak hayvanlarının bakım süreçleri ve tesisin donanımlarını en yetkili kişilerden öğrenirken İlçe Başkanı Sinan Doğan yaptığı açıklamada "Bugün CHP Düzce örgütü olarak, Düzce Belediyesi Hayvan barınağını ziyaret ettik. Tesisi gezdiğimizde ortamın temiz ve hijyenik olduğunu gördük. Yöneticisinden çalışan personeline kadar güler yüzlü, misafirperver ve konularında son derece tecrübeli bir ekip ile karşıladılar. Yaptıkları çalışmalardan ve prosedürlerinden bilgi sahibi olduk. CHP Düzce Örgütü olarak her zaman yanlarında olduğumuzu ve danışıldığında fikirlerimizi paylaşabileceğimizi belirttik. Bizi ağırladıkları için kendilerine çok teşekkür ederiz" dedi.

"Ziyaret etmek isteyen herkese kapılarımız açıktır"

Ziyaret hakkında konuşan Başkan Yardımcısı Cihan Ünal'da CHP heyetine ziyaretleri için teşekkür ederek "Sokakta yaşayan can dostlarımızın en az bizim kadar yaşam hakları vardır. Onların sağlıklı şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için buradaki imkanlarımızı sürekli geliştiriyoruz. Bugün de çalışmalarımızı CHP Düzce heyeti ile paylaştık. Ziyaretleri için kendilerine kurumum adına teşekkür ediyorum. Zaten okullarımızın da buraya düzenli olarak ziyaretleri oluyor. Çocuklarımıza hayvan sevgisi aşılamaya çalışıyoruz. Her zaman ziyaret etmek isteyen herkes için Hayvan Konukevi'mizin kapısı açıktır" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel CHP Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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