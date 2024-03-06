CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın: Küskünler Yuvaya Döndü

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CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, parti içi küskünlerin yuvaya döndüğünü, adaylıktan çekilen Şükrü Ciravoğlu ile diyalog kopukluğu yaşamadığını söyledi. Akın, "Aramızda diyalog kopukluğu yok. İlerleyen dönemlerde başkanımız sağlığına kavuştuğunda hep beraber hareket edeceğimizi düşünüyorum. Diyalog kanallarımız hep açık, açık olmaya da devam edecek" dedi.

CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, seçim çalışmalarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Gencan Akın, şunları söyledi:

"ÇOK VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU"

"Seçim çalışmalarımız oldukça güzel gidiyor. Sahada herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Programlar oluşturuyoruz. Gayet güzel, heyecanlı, sahadaki tepkiler de güzel o yüzden çok mutluyuz. Genel Başkanımız pazar günü Edirne'de olacak. Bununla ilgili duyuruyu da yapacağız. Muhtemelen saat 15.00-16.30 bir miting programımız olacak. Eski yöneticilerimiz, il, ilçe başkanlarımız, geçmiş dönem milletvekillerimizle bir araya geldik. Çok verimli bir toplantı oldu. Zaten birlikte hareket ediyoruz, bundan sonra daha güçlü hareket etmemiz için ne yapılması gerektiğini istişare ettik."

"BERABER HAREKET EDECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akın, bir gazetecinin "Sıkıntılı bir aday belirleme süreci oldu. Sizce küskün diye tabir ettiğimiz partililer yuvaya döndü mü?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Bence döndü, dün yaptığımız toplantılarda da aldığımız hava bu yönde, bu süreç kimsenin ön göremediği, kimsenin arzu etmediği bir süreçti. Bu süreç herkes açısından belli sıkıntıları da beraberinde getirdi. Ama gönül isterdi ki böyle olmasın. Geldiğimiz nokta bu… Bazı tepkiler olacaktır, doğaldır ama biz bunları aşmış vaziyetteyiz. Ben her zaman Şükrü (Ciravoğlu) başkan la görüşüyorum. Aday adayı olduğumuz süreçte görüşmelerimiz hep devam etti. Kendisini hastanede yattığı dönemlerde hep ziyaret ettim. Aramızda diyalog kopukluğu yok. İlerleyen dönemlerde başkanımız sağlığına kavuştuğunda hep beraber hareket edeceğimizi düşünüyorum. Diyalog kanallarımız hep açık, açık olmaya da devam edecek."