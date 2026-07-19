CHP Erzurum'da Yeni Kadın Kolları Başkanı Atandı - Son Dakika
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CHP Erzurum'da Yeni Kadın Kolları Başkanı Atandı

19.07.2026 14:20
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Nuran Atila'nın yerine Eda Atalay, CHP Erzurum Kadın Kolları Başkanlığı'na atandı.

Haber: Orhan BOZKURT

(ERZURUM) - CHP Erzurum İl Kadın Kolları Başkanlığı görevinden alınan Nuran Atila'nın yerine Eda Atalay'ın atandığı bildirildi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından bir süre önce Erzurum Kadın Kolları Başkanlığı'ndan alınan Nuran Atila'nın yerine atama yapıldı. Kadın Kolları Genel Başkanlığı'nın onayıyla Eda Atalay'ın Erzurum Kadın Kolları Başkanlığı'na atandığı bildirildi.

CHP Erzurum İl Başkanlığı'ndan yapılan konuya ilişkin açıklamada, kadınların siyasette daha güçlü temsil edilmesi, toplumsal yaşamın her alanında etkin rol üstlenmesi ve örgütlü mücadelenin güçlendirilmesinin partinin temel öncelikleri arasında yer aldığı vurgulandı. Açıklamada, kadın örgütlenmesinin demokrasinin ve toplumsal dönüşümün en önemli unsurlarından biri olarak görüldüğü ifade edildi.

CHP Erzurum İl Başkanı Mahmut Ebebali, göreve başlayan İl Kadın Kolları Başkanı Eda Atalay'ın Erzurum'da kadınların sesi olacağına ve partinin temel değerlerini kararlılıkla temsil edeceğine inancını dile getirdi ve Atalay'a görevinde başarılar diledi.

Edebali açıklamasında ayrıca, görevlendirmenin CHP teşkilatına, örgüte ve Erzurum'a hayırlı olması temennisinde bulunularak, partinin eşitlik, özgürlük, adalet ve dayanışma ilkeleri doğrultusunda kadınların toplumsal ve siyasal yaşamda hak ettikleri yeri almaları için mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Erzurum'da Yeni Kadın Kolları Başkanı Atandı - Son Dakika

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