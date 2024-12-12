CHP Esnaf Ziyaretinde Ekonomik Sıkıntılar Gündeme Geldi

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(OSMANİYE) - CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer, il ve ilçe yöneticileriyle birlikte esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Bir vatandaş, dağıtılan broşürdeki yazıya dikkat ederek "Burada yazan emekli kelimesi yanlış yazılmış. Bu yazıyı kabul etmiyorum. Burada emekli değil dilenci yazması gerekiyor bizi dilenci ettiler kendileri utansın" dedi.

CHP Osmaniye İl Teşkilatı, ilçe örgütleriyle birlikte esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Emekli vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar, ekonomik zorluklar karşısında yaşadığı sıkıntıları anlattı. İl Başkanı Mutlu Yavuzer, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, halkın ihtiyaçlarına kulak vererek çözüm üretmeye odaklandığını ve bu yönde çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Emekli maaşlarının yetersiz olduğunu ve geçinemediklerini söyleyen vatandaşlar dağıtılan broşürdeki yazıya dikkat ederek "Burada yazan emekli kelimesi yanlış yazılmış. Bu yazıyı kabul etmiyorum. Burada emekli değil dilenci yazması gerekiyor bizi dilenci ettiler kendileri utansın" dedi.

Başka bir vatandaş,"Emekliyiz fakiriz. Cebimiz hariç herşey güzel maşallah. Çocuklarımdan bir tanesi üniversiteyi bitirdi evde yatıyor. Diğeri de üniversite okuyor ama okuttuğumuza da pişmanız" diye konuştu.