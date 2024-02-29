CHP Foça İlçe Başkanlığı Genişletilmiş Üye Toplantısı Düzenlendi

CHP Foça İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen genişletilmiş üye toplantısına katılan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, "Çok zor ama güzel bir 5 yıl geçirdik, keyifli işler yaptık. Kişilere değil ama topluma hizmet ettik. Adayımız Saniye Bora Fıçı'nın ve Cumhuriyet Halk Parti'mizin Foça'da 8. dönemde de seçimi kazanması için tüm gücümüzle çalışacağız" dedi.
CHP Foça İlçe Başkanlığı tarafından Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'nde dün genişletilmiş üye toplantısı düzenlendi. Toplantıya, CHP Foça İlçe Başkanı Günal Biçer, Başkan Gürbüz ve CHP'nin Foça Belediye Başkan Adayı Saniye Bora Fıçı ile partililer katıldı.
Toplantıda, yerel seçim koordinasyonu için yapılacaklar ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren CHP Foça İlçe Başkanı Biçer, şunları söyledi:
"İlçemizin ilk kadın adayına hepimiz destek olacağız. Bu yerel seçim zannetmeyin ki bir yerel seçim, bu yerel seçim 2028 genel iktidar yolculuğunun başlangıcı. Var mıyız Saniye Bora Fıçı'yı belediye başkanı yaparak bu yolculuğa çıkmaya? O zaman durum belli; kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız."
İlçe Başkanı Günal Biçer konuşmasının sonunda Gürbüz'e, Belediye Başkanlığı süresince Foça'ya kattığı değerler için teşekkür plaketi sundu.
Mart ayı sonunda görev süresini tamamlayacak Başkan Gürbüz de Genel Merkez tarafından göreve atanan yeni CHP Foça İlçe Başkanı Günal Biçer'e ve ilçe yönetimine başarılar diledi. Gürbüz, şöyle konuştu:
"Birlikte görev yaptığım ilçe örgütüme ve belediye meclis üyelerime sonsuz teşekkür ediyorum. Çok zor ama güzel bir 5 yıl geçirdik, keyifli işler yaptık. Kişilere değil ama topluma hizmet ettik. Belediye Başkanlığı'mda hiçbir zaman pişman olmadan emek vermekten elimi çekmedim. Her zaman yanımda olan kıymetli eşim, çok fazla görmeden büyüttüğüm kızlarım ve oğluma çok teşekkür ederim. Sokakta olup beni yalnız bırakmayan kıymetli Foçalılar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek kahramanları gençler ve kadınlar hepiniz hakkınızı helal edin. Adayımız Saniye Bora Fıçı'nın ve Cumhuriyet Halk Partimizin Foça'da 8. dönemde de seçimi kazanması için tüm gücümüzle çalışacağız."
Foça'da hayata geçireceği çalışmalar hakkında bilgi veren CHP Foça Belediye Başkan Adayı Saniye Bora Fıçı ise şunları kaydetti:
"Ben yalan haberlerle, provokasyonlarla değil; gerçeklikle şeffaflıkla karşınızdayım. Çünkü ben bu toprakların gururlu kızıyım. Şimdi daha fazla birlik ve dayanışma zamanı. Karşımıza çıkan her türlü engeli yine sizlerin desteği ile aşacağız. Partimiz ve Foça'nın geleceği için hep birlikte çalışacağız. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara karşı daha da kenetleneceğiz."
MERHUM BAŞKANLAR ANILDI
Foça'nın sevilen geçmiş dönem merhum CHP'li Belediye Başkanları; 2022 yılında vefat eden Nihat Dirim ve 2023 yılında vefat eden Ali İlçan da programda saygı ve özlemle anıldı.
Son Dakika › Yerel › CHP Foça İlçe Başkanlığı Genişletilmiş Üye Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
Adnan Oktar organize suç örgütü lideri, Erzurum'dan Van'a getirilerek Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Oktar, toplamda 8 bin 658 yıl hapse mahkum edildiği davada, dün akşam saatlerinde Erzurum'dan alınarak Van'a nakledildi. Gece saatlerinde Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilen Oktar'ın cezaevinde kadın avukatlarla görüşme yaptığı iddiaları gündeme gelmişti.
İsrail ordusu kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen sivilleri vurdu. Saldırıda 70'ten fazla kişi öldürüldü ve 250'den fazlası da yaralandı.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri yaklaşırken, Sadettin Saran'ın tek aday olması durumunda Aziz Yıldırım'ın aday olabileceği iddia ediliyor. Abdullah Kiğılı, Saran'ın aday olması halinde Yıldırım'ın görev alacağını belirtti.
İstanbul Küçükçekmece'de bir sürücü, aracıyla caddede seyir halindeyken bir köpeğin üzerinden geçti. Bu üzücü kaza sonucunda köpek hayatını kaybetti. Köpeğin sahibi ise araç sürücüsüne tepki göstererek durmasını istediğini ancak durmadığını belirtti. Kadın sürücü özür diledi ancak hayvan sahibi bu durum karşısında büyük üzüntü yaşadı ve özrün yetersiz olduğunu ifade etti.
Türkiye tarihine 'postmodern darbe' olarak geçen ve sonuçları uzun yıllar tartışılan 28 Şubat'ın 27'nci yıldönümü münasebetiyle Muş Belediyesi tarafından bir panel düzenlendi. Panelde söz alan Belediye Başkanı Feyat Asya, "28 Şubat, milletin iradesini ve demokrasimizi hedef alarak toplumu nefessiz bırakmaya çalışan hazin bir süreçtir. 28 Şubat'ta vakur duruşuyla kimliğinden ve geleceğinden taviz vermeyen aziz milletimiz, darbecileri ve destekçilerini bertaraf ederek demokrasiye sahip çıkmıştır" dedi.
Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler belli oldu. Derbiyi, Halil Umut Meler yönetecek.
ABD'den alınacak F-16'larla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD tarafından gönderilen "Taslak Teklif ve Kabul Mektupları"nın bakanlığa ulaştığı, ilgili birimlerin inceleme ve değerlendirmelere başladığı belirtildi.
Alman vatandaşı bir Nijeryalı adam 24 çocuğu velayetine aldı ve yılda devletten 1,5 milyon Euro yardım alıyor. Ülkesinde Alman plakalı üstü açık arabalarla poz veren Nijeryalının çocuklarından birkaçı dışında hiçbiri kendisinin değil ama yasal olarak velayetlerini almış durumda... Almanya'da büyük yankı uyandıran bu olay bir döneme damga vuran "Gubetçi Şaban" filmini akıllara getirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın mücadele edeceği Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 için en büyük sorunun Türk vatandaşlarının bilet bulamaması olduğunu açıkladı. Büyükekşi, biletlerin kurayla satıldığını ve her gün vatandaşların bilet bulma konusunda sıkıntı yaşadığını belirtti. Stadların Türk seyircilerle doldurulması hedefleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?