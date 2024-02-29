CHP Foça İlçe Başkanlığı Genişletilmiş Üye Toplantısı Düzenlendi

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CHP Foça İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen genişletilmiş üye toplantısına katılan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, "Çok zor ama güzel bir 5 yıl geçirdik, keyifli işler yaptık. Kişilere değil ama topluma hizmet ettik. Adayımız Saniye Bora Fıçı'nın ve Cumhuriyet Halk Parti'mizin Foça'da 8. dönemde de seçimi kazanması için tüm gücümüzle çalışacağız" dedi.

CHP Foça İlçe Başkanlığı tarafından Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'nde dün genişletilmiş üye toplantısı düzenlendi. Toplantıya, CHP Foça İlçe Başkanı Günal Biçer, Başkan Gürbüz ve CHP'nin Foça Belediye Başkan Adayı Saniye Bora Fıçı ile partililer katıldı.

Toplantıda, yerel seçim koordinasyonu için yapılacaklar ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren CHP Foça İlçe Başkanı Biçer, şunları söyledi:

"İlçemizin ilk kadın adayına hepimiz destek olacağız. Bu yerel seçim zannetmeyin ki bir yerel seçim, bu yerel seçim 2028 genel iktidar yolculuğunun başlangıcı. Var mıyız Saniye Bora Fıçı'yı belediye başkanı yaparak bu yolculuğa çıkmaya? O zaman durum belli; kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız."

İlçe Başkanı Günal Biçer konuşmasının sonunda Gürbüz'e, Belediye Başkanlığı süresince Foça'ya kattığı değerler için teşekkür plaketi sundu.

Mart ayı sonunda görev süresini tamamlayacak Başkan Gürbüz de Genel Merkez tarafından göreve atanan yeni CHP Foça İlçe Başkanı Günal Biçer'e ve ilçe yönetimine başarılar diledi. Gürbüz, şöyle konuştu:

"Birlikte görev yaptığım ilçe örgütüme ve belediye meclis üyelerime sonsuz teşekkür ediyorum. Çok zor ama güzel bir 5 yıl geçirdik, keyifli işler yaptık. Kişilere değil ama topluma hizmet ettik. Belediye Başkanlığı'mda hiçbir zaman pişman olmadan emek vermekten elimi çekmedim. Her zaman yanımda olan kıymetli eşim, çok fazla görmeden büyüttüğüm kızlarım ve oğluma çok teşekkür ederim. Sokakta olup beni yalnız bırakmayan kıymetli Foçalılar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek kahramanları gençler ve kadınlar hepiniz hakkınızı helal edin. Adayımız Saniye Bora Fıçı'nın ve Cumhuriyet Halk Partimizin Foça'da 8. dönemde de seçimi kazanması için tüm gücümüzle çalışacağız."

Foça'da hayata geçireceği çalışmalar hakkında bilgi veren CHP Foça Belediye Başkan Adayı Saniye Bora Fıçı ise şunları kaydetti:

"Ben yalan haberlerle, provokasyonlarla değil; gerçeklikle şeffaflıkla karşınızdayım. Çünkü ben bu toprakların gururlu kızıyım. Şimdi daha fazla birlik ve dayanışma zamanı. Karşımıza çıkan her türlü engeli yine sizlerin desteği ile aşacağız. Partimiz ve Foça'nın geleceği için hep birlikte çalışacağız. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara karşı daha da kenetleneceğiz."

MERHUM BAŞKANLAR ANILDI

Foça'nın sevilen geçmiş dönem merhum CHP'li Belediye Başkanları; 2022 yılında vefat eden Nihat Dirim ve 2023 yılında vefat eden Ali İlçan da programda saygı ve özlemle anıldı.