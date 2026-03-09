Trabzon'da CHP'li Gençlerden TRT Önüne "Duruşmayı Canlı Yayınla" Pankartı

Esra Nur Pervan

(TRABZON) - CHP Trabzon İl Gençlik Kolları üyeleri, TRT Trabzon Müdürlüğü önüne, "TRT Korkma, Duruşmayı Canlı Yayınla" pankartı astı.

CHP'li gençler, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 106'sı tutuklu 402 sanıklı İBB davasının duruşmasının canlı yayımlanması talebini TRT Trabzon Müdürlüğü önüne astıkları pankartla dile getirdi.

Gençler, Ekrem İmamoğlu hakkında görülen davanın kamuoyuna açık ve şeffaf şekilde yayımlanması gerektiğini savunarak, "TRT Korkma, Duruşmayı Canlı Yayınla" pankartı astı.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Oğulcan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve "Türk milletinin Cumhurbaşkanı adayı" olarak belirlenen Ekrem İmamoğlu'nun asılsız iddialar nedeniyle yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"CHP Gençlik Kolları Trabzon İl Örgütü olarak Ekrem Başkanımız başta olmak üzere, aynı hukuksuz operasyonlar sonucu tutuklanan tüm yol arkadaşlarımız için TRT'ye çağrımızı yineliyoruz. Bugün TRT Trabzon İl Müdürlüğü önüne astığımız 'TRT Korkma, Duruşmayı Canlı Yayınla' pankartıyla, adaletsizlik karşısında susanlara ve görmezden gelenlere bir kez daha sesleniyoruz. Gerçeklerin üzerini örtmeye çalışanlara rağmen bu çağrıyı büyütmeye, hakikati herkesin gözü önüne sermeye devam edeceğiz."

Halkın vergileriyle kurulan ve kamu yayıncılığı yapmakla yükümlü olan TRT'nin görevi iktidarın propaganda aygıtı olmak değil, halkın haber alma hakkını tarafsız biçimde sağlamaktır. Ne yazık ki bugün TRT, kamu yayıncılığı ilkesinden uzaklaşmış ve iktidar partisinin propaganda aracına dönüşmüştür. Yaklaşık bir yıldır haklarında ortaya konulmuş tek bir somut ve ikna edici iddia olmadan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun, Mehmet Murat Çalık'ın, Hasan Akgün'ün, Hakan Bahçetepe'nin, Ali Rıza Akpolat'ın ve artık isimlerini tek tek saymakta zorlandığımız onlarca yol arkadaşımızın duruşmalarının TRT ekranlarından canlı yayınlanmasını talep ediyoruz. Eğer ortada bir suç varsa, eğer suçlu olduğu iddia edilen insanlar varsa, bu davaların milletin gözleri önünde görülmesinden neden çekiniliyor? Kimden ve neden korkuluyor? Duruşmaların TRT ekranlarından canlı yayınlanması artık iktidarın Türk milletine olan borcudur. Çünkü bugün yalnızca bazı isimler tutuklu değildir; aynı zamanda milyonlarca vatandaşın sandıkta ortaya koyduğu değişim iradesi ve hizmet hakkı da gasbedilmektedir.

Siz gerçekleri görmezden gelseniz de halk olan biteni görüyor. Anlatılan masallara artık kimse inanmıyor. Bizim çağrımız açık ve nettir: Korkmayın. Duruşmaları TRT'de canlı yayınlayın."