Trabzon'da CHP'li Gençlerden TRT Önüne "Duruşmayı Canlı Yayınla" Pankartı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'da CHP'li Gençlerden TRT Önüne "Duruşmayı Canlı Yayınla" Pankartı

09.03.2026 09:56  Güncelleme: 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Trabzon İl Gençlik Kolları, TRT Trabzon Müdürlüğü önünde pankart açarak, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu olduğu İBB davasının duruşmasının canlı yayınlanmasını talep etti. Gençler, adaletsizlik karşısında halkın haber alma hakkının önemine vurgu yaptı.

Esra Nur Pervan

(TRABZON) - CHP Trabzon İl Gençlik Kolları üyeleri, TRT Trabzon Müdürlüğü önüne, "TRT Korkma, Duruşmayı Canlı Yayınla" pankartı astı.

CHP'li gençler, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 106'sı tutuklu 402 sanıklı İBB davasının duruşmasının canlı yayımlanması talebini TRT Trabzon Müdürlüğü önüne astıkları pankartla dile getirdi.

Gençler, Ekrem İmamoğlu hakkında görülen davanın kamuoyuna açık ve şeffaf şekilde yayımlanması gerektiğini savunarak, "TRT Korkma, Duruşmayı Canlı Yayınla" pankartı astı.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Oğulcan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve "Türk milletinin Cumhurbaşkanı adayı" olarak belirlenen Ekrem İmamoğlu'nun asılsız iddialar nedeniyle yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"CHP Gençlik Kolları Trabzon İl Örgütü olarak Ekrem Başkanımız başta olmak üzere, aynı hukuksuz operasyonlar sonucu tutuklanan tüm yol arkadaşlarımız için TRT'ye çağrımızı yineliyoruz. Bugün TRT Trabzon İl Müdürlüğü önüne astığımız 'TRT Korkma, Duruşmayı Canlı Yayınla' pankartıyla, adaletsizlik karşısında susanlara ve görmezden gelenlere bir kez daha sesleniyoruz. Gerçeklerin üzerini örtmeye çalışanlara rağmen bu çağrıyı büyütmeye, hakikati herkesin gözü önüne sermeye devam edeceğiz."

Halkın vergileriyle kurulan ve kamu yayıncılığı yapmakla yükümlü olan TRT'nin görevi iktidarın propaganda aygıtı olmak değil, halkın haber alma hakkını tarafsız biçimde sağlamaktır. Ne yazık ki bugün TRT, kamu yayıncılığı ilkesinden uzaklaşmış ve iktidar partisinin propaganda aracına dönüşmüştür. Yaklaşık bir yıldır haklarında ortaya konulmuş tek bir somut ve ikna edici iddia olmadan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun, Mehmet Murat Çalık'ın, Hasan Akgün'ün, Hakan Bahçetepe'nin, Ali Rıza Akpolat'ın ve artık isimlerini tek tek saymakta zorlandığımız onlarca yol arkadaşımızın duruşmalarının TRT ekranlarından canlı yayınlanmasını talep ediyoruz. Eğer ortada bir suç varsa, eğer suçlu olduğu iddia edilen insanlar varsa, bu davaların milletin gözleri önünde görülmesinden neden çekiniliyor? Kimden ve neden korkuluyor? Duruşmaların TRT ekranlarından canlı yayınlanması artık iktidarın Türk milletine olan borcudur. Çünkü bugün yalnızca bazı isimler tutuklu değildir; aynı zamanda milyonlarca vatandaşın sandıkta ortaya koyduğu değişim iradesi ve hizmet hakkı da gasbedilmektedir.

Siz gerçekleri görmezden gelseniz de halk olan biteni görüyor. Anlatılan masallara artık kimse inanmıyor. Bizim çağrımız açık ve nettir: Korkmayın. Duruşmaları TRT'de canlı yayınlayın."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Gençlik, Trabzon, Medya, Yerel, Trt, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trabzon'da CHP'li Gençlerden TRT Önüne 'Duruşmayı Canlı Yayınla' Pankartı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu Savaşta gerilim tırmanırken Çin'de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu
Alev Koç’un sırrı öldükten sonra ortaya çıktı 4 milyon lira kayıp Alev Koç'un sırrı öldükten sonra ortaya çıktı! 4 milyon lira kayıp
APP plakalar sanıldığı gibi masum değil Personel tehlikeyi tek tek anlattı APP plakalar sanıldığı gibi masum değil! Personel tehlikeyi tek tek anlattı
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay

10:23
Mert Müldür’ün nişanlısına Kadınlar Günü’nde kabusu yaşattılar
Mert Müldür'ün nişanlısına Kadınlar Günü'nde kabusu yaşattılar
10:05
MSB: KKTC’ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
09:29
Denizli’de 5.1 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
08:04
İran savaşının 10. gününde kriz İsrail’in hamlesi Trump’ı çıldırttı
İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı
07:42
Savaş piyasaları fena vurdu Petrolde tarihi yükseliş
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş
07:11
Kim’den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor
Kim'den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 10:26:09. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da CHP'li Gençlerden TRT Önüne "Duruşmayı Canlı Yayınla" Pankartı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.