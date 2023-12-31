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Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu - Son Dakika
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Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen hafta cenazesinde protesto edildiği Şehit Enis Budak'ın ailesini ziyaret etti. Özel, "Geçen hafta hem şehit ailemizi hem bizleri üzen bir provokasyon yaşanmıştı. Orada yapılan iş, bizleri itibarsızlaştırarak haber yapmak isteyenlerin maksatlı çabalarıdır. Ama baltayı taşa vurdular." ifadelerini kullandı.

31.12.2023 - 15:54,  Güncelleme: 16:15
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Şehit Enis Budak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Geçtiğimiz hafta Budak'ın cenaze töreninde bir grup tarafından protesto edildiğini hatırlatan Özel, "Bu aile acısını yaşarken, şehir dışından özellikle ilçelerden ve komşu illerden getirilen bir siyasi partiye ait bir grup provokatörün yaptıklarından ne Atatürk Mahallesi mesuldür, ne Manisamız mesuldür, ne de gerçek vatanseverler, gerçek milliyetçiler mesuldür." dedi.

"CENAZEDE BİZİ ÜZEN BİR PROVOKASYON YAŞANMIŞTI"

Genel Başkan Özel, "Geçtiğimiz hafta şehidimizi kaybetmiştik, cenaze törenine katılmıştık. Cenaze töreninde hem şehit ailemizi hem bizleri üzen bir provokasyon yaşanmıştı. Sağolsunlar Ankara'da olduğum sırada ailemiz bir açıklama da yapmıştı. Manisa'da şehidimizin ailesini ziyaret etmek istedim. Şehidimizin 6 kız kardeşi, 1 erkek kardeşi var. Onlarla bir araya geldik, hatırlarını sorduk. Bundan sonraki süreçte şehidimiz, Manisamızın ve bütün Türkiye'nin şehididir, hepimizin şehididir. Daha önce de ilişki içinde olduğumuz tanıştığımız, görüştüğümüz bir aile. Sürekli iletişimde olduğumuz bir ailemiz. Bundan sonra da yakından takip edeceğiz şehidimizin kardeşlerini ve aileyi. Kendileri bir kez daha yaşananlarla ilgili üzüntülerini dile getirdi." dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da Şehit Ailesini Ziyaret Etti
Özel, cenazedeki protestoların ardından Vali'nin aracıyla bölgeden uzaklaştırılmıştı.

"PROVOKE EDENLER BALTAYI TAŞA VURDU"

Özel sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu mahalle, bu aile acısını yaşarken, şehir dışından özellikle ilçelerden ve komşu illerden getirilen bir siyasi partiye ait bir grup provokatörün yaptıklarından ne Atatürk Mahallesi mesuldür, ne Manisamız mesuldür, ne de gerçek vatanseverler, gerçek milliyetçiler mesuldür. Orada yapılan iş, bir siyasi maksat taşıyan, bizleri itibarsızlaştırmaya çalışan, özellikle şehidin Manisa'da olmasından dolayı itibarsızlaştırarak, 'Ana muhalefet lideri, kendi memleketinde şehit cenazesinde protesto edildi' diye bir haber yapmak isteyenlerin maksatlı çabalarıdır. Ama baltayı taşa vurdular.

Ben 2024 yılının bir milat olmasını, acıda ve kederde birleşebilen, sevinçte ortaklaşabilen bir ülke haline dönüşmek için ilk adımı kim atması gerekiyorsa atsın. Biz ilk adımı atıyoruz. 2023'te yaşanan ne varsa o konuda acılarımızı kalbimize gömdük ancak bizden yana yapılan her şeyi unuttuk, gitti. Acıda, kederde, tasada ve mutlulukta bir bütün olarak davranabilmeyi, o alanlara siyaset sokmama konusunda üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Herkes bu konuda hassasiyet gösterirse, bu acı olaylardan güzel ülkemiz bir kazanımla çıkmış olur. Aynı şekilde devam etmeye kalkarlarsa bundan ne Türkiye kazanır, ne kendileri kazanır"

YENİ YIL DİLEKLERİNİ PAYLAŞTI

Böyle acıların yaşanmadığı, hiçbir annenin gözyaşı dökmediği bir 2024 diliyorum. İki şeyin rengi yok. Bir, annelerin gözyaşının rengi yok. İki, emekçinin alın terinin rengi yok. 2024'te hiçbir annenin, Türk'ün, Kürt'ün, Alevi'nin, Sünni'nin, bu memlekette yaşayan, bu dünyada yaşayan hiçbir annenin gözyaşı dökmediği bir 2024 diliyorum. Filistin'deki mezalimin durduğu bir 2024 diliyorum. Savaşsız, kavgasız bir 2024 diliyorum. Barış ve sağlık dolu 2024 diliyorum.

Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • Rizeli Samsung S6 Edge: Bu özgür özel çok tehlikeli ve utanmaz bir kişilik hergin yeni bir gündem yaratma çabası bırak bu işleri valla ya bezdik. Yanıtla 63 88
  • necmettin durmaz: selam gönderdiklerin belli yemezler Yanıtla 37 36
  • Arzum Baskara: Gelen gideni aratirmis. Ozledik kilictaroglunu yahu. Bu nedir arkadas. Hergun bi degisik Yanıtla 14 10

Siyaset, Manisa, Gündem, Politika, Son Dakika

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