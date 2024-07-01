CHP Genel Başkanı Özgür Özel Aydın\'a geldi

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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, bir dizi açılış ve ziyaret programı kapsamında Aydın'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i karşıladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın ve Muğla Büyükşehir Belediyeleri'nin iş birliğiyle Bodrum-Turgutreis- Didim arasında başlatılacak Deniz Otobüsü Seferleri hizmetinin açılış töreni için Aydın'a geldi. Havalimanında, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte Genel Başkan Özel'i karşılayan Yetişkin, daha sonra Selçuk'un Arvalya bölgesinde başlayan ve Kuşadası'na sıçrayan orman yangını bölgesini ziyaret ederek, yangının meydana geldiği alanlarda incelemelerde bulundu.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, yangın bölgesindeki ziyaretin ardından Didim'de gerçekleştirilen Deniz Otobüsü Seferleri hizmetinin açılış törenine katılım sağladı. - AYDIN