CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya'da Gençlik Merkezi Açılışına Katıldı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya'da Gençlik Merkezi Açılışına Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya'da açılışı yapılan Gençlik Merkezi'nde gençlerin ücretsiz eğitim ve teknik imkanlar elde edeceğini belirtti. Merkezde podcast stüdyosu, sinema salonu ve kariyer ofisi gibi birçok alan yer alıyor.

18.05.2025 20:35
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- CHP Genel Başkanı Özel, Çankaya'da Gençlik Merkezi'nin açılışına katıldı

Özel: "Gençlerin pek çok alana, olanağa, teknik imkana burada ücretsiz olarak kavuşacaklarını görüyoruz"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, açılışı gerçekleştirilen Çankaya Belediyesi Gençlik Merkezi'ne ilişkin, "Çankayalı gençlerin hizmetine sunulan bu binada, gençlerin bir başlarına erişemeyecekleri pek çok alana, olanağa, teknik imkana burada ücretsiz olarak kavuşacaklarını görüyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, Çankaya Belediyesi Gençlik Merkezi'nin açılışına katıldı. Törende konuşan Özel, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde açılış törenine katılan herkesi saygıyla selamladığını ifade ederek, "106 yıl önce 19 Mayıs'ta Samsun'da yanan kurtuluş meşalesinin aydınlığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde korkmayan, yılmayan, baskılara boyun eğmeyen, düşünen, sorgulayan, üreten gençlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Başkentimizin vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisiyle dolu güzel yürekli siz Ankaralılarla birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Gençlerin pek çok alana, olanağa, teknik imkana burada ücretsiz olarak kavuşacaklarını görüyoruz"

Gençlik Merkezi'ni incelediğini ve hayran kaldığını dile getiren Özel, "Çankayalı gençlerin hizmetine sunulan bu binada onlarla aynı dili konuşan genç başkanlarının ortaya koyduğu bu projede, gençlerin sadece bir araya gelecekleri bir merkeze sahip olmadıkları, bir başlarına erişemeyecekleri pek çok alana, olanağa, teknik imkana burada ücretsiz olarak kavuşacaklarını görüyoruz. Podcast stüdyosu var, sinema ve konferans salonu var, paylaşımlı ofisler var. Elektronik rezervasyonla kullanılan toplantı odaları, sunum odaları var. Küresel ortaklık ofisleri, kariyer ofisi gençlerin geleceğinin şekillendirilmesinde kendilerine öncülük yapacak, katkı sağlayacak ve rehberlik yapacak kariyer ofisleridir. Derslikler, açık çalışma alanları, piyasanın çok altında çay-kahve içebilecekleri, yemek yiyebilecekleri 'Çankafe' uygulaması gibi çok sayıda gençlerin ayrı ayrı ihtiyaç duydukları, hem hizmetlerin hem teknik olanakların bir çatı altında birleştirildiği yeni nesil bir gençlik merkezi var. Kod yazmak isteyenler için bilgisayarlar var. Üretmek isteyenler için destek, gelecek planlamak isteyenler için yönlendirme, hayal kurmak isteyenlere omuz verecek bir ekip, girişim var, inovasyon var, yapay zeka var, e-ticaret olanakları, start-uplar, proje, fikir, atölye, eğitim, paylaşım var. Burada gençlerin isteyip de onlara sunulmayan herhangi bir olanak yok. Varsa da bunu da konuşmaya, geliştirmeye yönelik bir bakış açısı var. Hiç şüphesiz gezilip görülecek ya da belediyenin faaliyet broşürlerinde, sosyal medyada olacak ama yayında, canlı yayın sırasında bunların bizim ağzımızdan anlatılması, aktarılması da Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin neleri projelendirdiğinin görünür olması açısından son derece önemli" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya'da Gençlik Merkezi Açılışına Katıldı - Son Dakika

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